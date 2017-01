Bribes (5) : Esthétique de la bribe

Sonothèque : ciseaux

Les ciseaux : un son qui est tellement associé à son usage dans notre quotidien, qu’il est difficile de l’en détacher.

Carlo Mombelli, Dreaming in the barbers chair

Roastin Records / Angry Africa Records

Gerald Genty, Le Coiffeur

Wagram [3090672]

The Engine room, A perfect lie

Nettwerk [303622]

Echaskech, Paper Scissors

Album : Origin

Roark, Scissors

Album : Now, gentlemen

Melissa Laveaux, Scissors

No Format [531 268 0]

Barbara Manning, Scissors

Heyday Records [HEY 018-1LP]

Nasty Catch, Scissors

Freshport Music Records

Sophie Maurin, Ciseaux

Album : Jo and Co

Yoko Ono, Cut Piece :

Il segreto string quartet, Concerto for Scissors in D Minor, op.313

Album : Make things better, 2010, auto-édité

Pierre Schaeffer, Bilude

INA [C 1008]

Richard Lerman, Music for Plinky & Straw, small amp insts, straws, scissors (1988)

Album : Music of Richard Lerman, 1964-87

Klimperei et Pierre Bastien, La roue

Prikosnovenie [PRIK 023]

Percussions berbères du moyen atlas

LP Alvares [LD 498]

Mr Bungle, Violenza Domestica

Splash [828694-2]

Entretien : Laurent Feneyrou

Écoutes :

Luigi Nono, Fragmente-Stille, an Diotima - Début

Quatuor Lasalle

Deutsche Grammophon [415513-2]

Salvatorre Sciarrino, Luci mie traditrici (extrait)

Ensemble Algroitmo, Marco Angius (direction)

Stradivarius [STR 33900]

Bernd Alois Zimmermann, Photoptosis, Prelude für grosses Orchester (1968) - section centrale

Deutsches Symphonieorchester Berlin, Bernhard Kontarsky (direction)

Col legno [WWE 1CD 20002]

György Kurtag, Kafka-Fragmente op.24, 1985 - "Meine Ohrmuschel" partie 1 - numéro 12

Adrienne Csengery (Soprano), Andras Keller (violon)

Hungaroton [HCD 31135]

György Kurtag, Fragments op 20 sur des poèmes de Jozsef Attila - n°18 : Irgalom, édesanyám... / Ah, je crie grâce…

Adrienne Csengery (soprano), Ensemble Intercontemporain, Pierre Boulez (direction)

Hungaroton [HCD 31576]