Bribes (2) - Bribes du passé

Sonothèque : Marmonner

Le marmonnement : signe d’une désinvolture, d’une posture physique, vocale et scénique entre la gêne et la nonchalance. Une façon de prononcer qui ne laisse passer que des bribes de paroles, des bribes de sens.

Nirvana, Pennyroyal Tea

Geffen [424727-2]

The Kingsmen, Louie Louie

Dino Music [50195]

Jean Dubuffet, Coucou Bazar (Turin, 1978)

Sub Rosa [SR350]

Keith Jarrett, Concert à Münich, deuxième partie

Keith Jarrett (piano)

ECM [1227-29]

Wolfgang Amadeus Mozart, Sonate n°11 en la majeur, K. 331 (Alla Turca) - Andante grazioso e variazioni

Glenn Gould (piano)

CBS [M2YK 45613]

Joseph Nechvatal (b. 1951), Murmuring tOngue Of Ovid

[Copie privée]

Heinz Holliger, Scardanelli Zyklus - Winter 3

London Voices, Ensemble Modern, Heinz Holliger (direction)

ECM [1472/73]

Moines Tibétains :Ceremonie du temple de la secte Drugpa-ka-gyu

Frémeaux et associés [FA 5069]

Serge Gainsbourg, Juif et Dieu

Philips [818734-2]

Lil Uzi Vert, You was right

[CD promo - Copie privée]

Yann Geslin, Variations Didactiques

INA [276 532]

Suicide Silence, Wasted

Century Media [8586-2]

Entretien : Lucia Ronchetti

Ecoutes

Lucia Ronchetti, Le Palais du silence

Création mondiale par l’EIC dir. Matthias Pintscher le 8 novembre 2013 à la Cité de la musique à Paris

[Enregistrement Radio France]

Lucia Ronchetti, Lezioni di Tenebra - Riduzione dal Giasone di Francesco Cavalli (extrait)

for female voice, male voice, vocal quartet and instrumental ensemble (2010)

[Copie privée]

Actualités :

Lucia Ronchetti, Les Aventures de Pinocchio : les 8/9/10 février à la Chapelle Corneille de Rouen, les 5 et 6 mars à la Philharmonie de Paris