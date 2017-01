Bribes (1) : Fragments et traductions sonores

Sonothèque : Aspirateur

L’aspirateur : ce son que nous connaissons tous. Mais qui a chaque fois ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre...

John Zorn, Mikhail Zoetrope - Act III (1974)

Tzadik [TZ7304]

Implog, Holland tunnel dive (1980)

Soul Jazz Records [SJR CD147]

Annie Gosfield, Electric Sweepers and Vacuum Creepers

Enregistrement live - 16 avril 2015

[Copie privée]

IRMAVEP, Immoral

Robert Jan Stips, The vacuum cleaner (1998)

Soss

Belphegorz, Vacuum Cleaner Queen (2012)

Album : Belphegorz

Phonic All Stars, V Vonnie Vacuum Cleaner (2009)

Katrine Elliott

Wham Bam, Destroy my vacuum cleaner (2013)

EP vol.1, Bouncy Tunes Record Label

David Franklin, Piece for Vacuum Cleaner and 3 voices (2005)

David Franklin (label)

Malcolm Arnold, A grand grand overture op 57 pour trois aspirateurs, une cireuse, quatre carabines, orgue et orchestre

Philharmonia Orchestra, Michael Massey (direction)

Decca [425401-2]

Gablé, 0000 (2011)

Loaf [45]

Tetuzi Akiyama, Toshimaru Nakamura, Taku Sugimoto, Mark Wastell, First fold

Staubgold [52]

Benoit Charest, Cabaret aspirateur (2003)

Delabel [5903462]

Pierre Berthet, Expirateur

Installation : voir le site internet de Pierre Berthet

Philip Corner, Piano Activities

Version de 1962, festival de Wiesbaden, Fluxus

[Copie privée]

Peter Ablinger, Santi Giovanni e Paolo (phonographie et instrument à vent avec glissando slide)

http://ablinger.mur.at/werk2010\_ss\-giovanni.html

Entretien : Sébastien Roux

Ecoutes :

Sébastien Roux, Issues (2015, traductions sonores du magazine Volume) - Issue 5

What You See Is What You Hear (Volume)

Sébastien Roux, Inevitable Music (depuis 2012, cycle de traductions sonores des dessins muraux de Sol Lewitt)

[Copie privée]

Sébastien Roux, Nouvelle (2012, pièce radiophonique, traduction de la Légende de St Julien de Flaubert)

[Copie privée]

Sébastien Roux, Quatuor (2011, d'après le 10ème Quatuor de Beethoven)

Brocoli