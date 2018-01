Bande (5) : Radio à bande

Sonothèque : Cour de récréation

La cour de récréation : un espace sonore rempli d’événements bruyants en tout genre. Une masse hurlante en continu qui peut tout à fait devenir douce et caressante si on installe un micro à une certaine distance des émetteurs sonores, c’est à dire les enfants.

Tortoise, I set my face to the hillside

Christophe / Daniel Mille, Les minots

Pink Floyd, Another brick in The Wall (part 1)

Sinner DC, Win the sun... (2004)

Bill Evans, Children’s play song

Robert Normandeau, Jeu (1988-89)

Richard Gotainer, Poil au Tableau

Alice Cooper, School’s out

Yérri-Gaspar Hummel, Conversations Nocturnes

Karlheinz Stockhausen, Hymnen : région 2

Patricia Alessandrini, Nanni verison 1

Entretien : Claude Niort et Alain Joubert (ingénieurs du son à Radio France)

Écoutes :

Création on air, les 11 et 18 mai 2017

https://www.franceculture.fr/emissions/creation\-air/magnetises\-12

https://www.franceculture.fr/emissions/creation\-air/magnetises\-22

Une création d'Arthur B. Gillette, réalisation Marie-Laure Ciboulet

Prise de Son au Nagra IVs et Nagra E et Mixage sur 5 magnétos digitec et une console analogique Studer : Claude Niort et Alain Joubert

Atelier de création radiophonique, le 22 janvier 2013

https://www.franceculture.fr/emissions/latelier\-de\-la\-creation\-14\-15/le\-geste\-magnetique

Réalisé par Gilles Davidas, avec l'aide technique d'Alain Joubert, sur une idée de Marie Guérin

Portrait Sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°8 : « La quelle de chanson », Mens, Aout 2013

(Homme / France / ça je m'en fous / une chanson libre, va t'faire voir / Blanche / yia du rouge, du blanc, du saucisson)

Copie privée