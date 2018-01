Bande (3) : Jouer de la bande

Sonothèque : mouche

Le bourdonnement de cette satanée bestiole remplit à elle seule tout un espace sonore, qui pourrait être silencieux. Utiliser le bourdonnement d’une mouche dans une oeuvre musicale, c’est placer une certaine ambiance, un peu moite, en décrivant par le son une chaleur lourde.

@c (Pedro Tudela et Miguel Carvalhais), Music for Empty Spaces, 76.6 (2010)

Baskaru / COD&S Distribution karu:18

Ibaaku, Mouches symphony

Akwaaba Music 3516628255625

Célia Jankowski, Insolutherie

DIY Festival, Micromarche, 23 juin 2012, Bruxelles

Copie privée

Lionel Marchetti, La capture : notre chanson de l’été - attente - insectes - (second rêve d’Adèle) - le voyage

Optical Sound OS.033

Jacques Offenbach, Orphée aux enfers : Duo de la mouche (1858)

Natalie Dessay (soprano), Laurent Naouri (baryton), Orchestre de l'Opéra national de Lyon, Marc Minkowski (direction)

EMI 5567252

Henri Tachan, Mouche

Musidisc 122672

Oddjob, La mouche

Headspin Recordings 69020002

Jean-Claude Vannier, Pattes de Mouche (album : "L’enfant, la mouche et les allumettes")

Jour et nuit JNCD 048

Laurent de Wilde et Otisto 23, Eau de Mouche n°5

L'autre distribution LWOT23147

Ptôse, Seigneur des Mouches

Infrastitition FIN038

Yoko Ono, Fly (1971)

Secretly Canadian SC282

Entretien : Jérôme Noetinger (compositeur et improvisateur)

En multipliant les gestes, les triturations en tout sens, Jérôme Noetinger crée une musique sensible et acérée qui fait entendre réellement le médium de la bande, comme une matière, un matériau qu’il sculpte au fil de ses nombreux projets et rencontres.

Écoutes :

Jérôme Noetinger, For the beat

Editions PiedNu PN0117

Jérôme Noetinger, Paroles Paysages

avec Anne-Laure Pigache (voix)

Live Radio Campus Grenoble, novembre 2017 / Copie privée

Jérôme Noetinger, Troisième discorde

avec Aude Romary (violoncelle)

CD “discordes”

Vandoeuvre, 2017

Jérôme Noetinger, Le cabestan orphelin

Editions PiedNu PN0117

Thymolphthalein, You Cannot Escape The 20th Century

Thymolphthalein avec Natasha Anderson (flûte et ordinateur), Will Guthrie (batterie), Anthony Pateras (piano), Clayton Thomas (contrebasse)

CD "Mad Among The Mad”

Immediata

Actualités :

Cellule d’Intervention Metamkine

le 8 février : Jérôme Noetinger en duo avec Angelica Castello aux Instants Chavirés (Montreuil)

les 9 et 10 mars à la Biennale Musiques en Scène de Lyon : Point limite zéro - Voix Magnétiques avec Anne-Laure Pigache (voix), Mat Pogo (voix), Jérôme Noetinger et Anne-Julie Rollet (revox, ordinateur et enregistrements), Pascal Thollet (diffusion)

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°20 : « Je ne sais pas, je ne peux pas» Yogyakarta, janvier 2015

(Femme / Indonésie / non / le bleu et le rouge / I am sorry )

Copie privée