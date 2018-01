Bande (2) : L'Art des sons fixés

Sonothèque : bulles

Eric Cordier, Osorezan : l’air dans l’eau

Herbal Records HERBA CD 0701

Mauricio Kagel, Phantasie pour orgue et bande magnétique (1967)

Friedmann Herz (orgue)

Schwann 3-1551-2

Alexander Mackenzie, The Cricket on the hearth op.62

Orchestre symphonique de la BBC d'Ecosse, Martyn Brabbins (direction)

Helios CDH55395

Michel Magne, Carillon dans l’eau bouillante

Universal Music 530 394 5

The Beatles, Octopus’s garden

Parlophone CDP 7464462

Pascal Ayerbe, Plic Ploc

Créations sonores de Pascal Ayerbe

C. Spencer Yeh, Memories of a murder : "Chinese Water Torture" et "Chinese Water Torture 2"

Edition limitée de 100 cassettes audio / à écouter sur Ubuweb

Anonyme, Ojfn Pripetschik

Ensemble Ester

Rosa Music RD 807

Willem Breuker, Imaginary Symphony in the air

Empreinte Digitale ED 13039

Diane Labrosse, Le percolateur électrique

Ambiances magnétiques AM 170 CD

Entretien : Michel Chion (compositeur)

Michel Chion, Crayonnés ferroviaires

Brocoli 019

Pierre Henry, Antiphonie

Cherry Red Records ACMEM196CD

Michel Chion, Requiem pour voix et dispositif électronique (extrait)

Empreintes Digitales IMED-9312-CD

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°61 : « Du bruit au chant », Epinay-sur-Duclair, mai 2016

(Adolescente / France / nombreux cris / Oh j'y arrive pu / Pour demain l'avenir)

Copie privée