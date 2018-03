8 BITS (3) : Au son de la Game Boy

Sonothèque : Compte à rebours

Patrick Bruel, Place des grands hommes

RCA PD 74248

Keren Ann, 101

EMI 50999 9467830 7

Yann Fanch Quemeneur, Gousperou Ar raned

L'Oz Production ‎L'OZ 11

Beyoncé, Countdown

Sony 886979082422

David Bowie, Space Oddity

EMI 5398212

Jean-Claude Risset, Suite “Vol et compte à rebours” (Little Boy) (1968)

Wergo WER 2013-50

Alexander Schubert, Codec Error

Copie privée

Pierre Jodlowski et Alexandre Babel, National Vulnerability

Copie privée

Syndicate of L.A.W., Right on time

Loud Beats Recordings 82876 566672 5

DJ Shadow, The Number Song

Momax 540 607-2

Tom Johnson, Counting Duets, n° 1

Copie privée

Entretien : Nicolas Cueille (Seal of Quality)

Écoutes :

Seal of Quality, Memory Fail

Album : Affective Design (2016)

Kythibong ‎– KTB50

Seal of Quality, Here’s a short cut Album Début EP (2007)

Bandcamp

Seal of Quality, All Set Up

Album : Affective Design (2016)

Kythibong ‎– KTB50

Seal of Quality, True Thief

Album : Affective Design (2016)

Kythibong ‎– KTB50

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°3 : « Hello », Mens, Août 2011

(Femme / France / Hello le soleil brille / au clair de la lune sans certitude / bruit de soupe à la Jacques Brel / Boule Quies )

Copie privée