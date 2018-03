8 BITS (2) : Micromusique et ludisme

Sonothèque : Jeux vidéo

The young Professionals, Video Games

Polydor

Snarky Puppy, Beep Box (2016)

Decca / Universal

Yellow Magic Orchestra, Computer games

Soul Jazz Records SRJCD 62

P.P. Roy, In at the beep end (2000)

Rephlex CAT 106 CD

Maxime Mantovani, Cadillac Fever, pièce électroacoustique pour bande en quadriphonie

Copie privée

Fe-Mail et Carlos Giffoni, Moral Heritage (2006)

Important Records 112

Vincil from Ummo, Beats and bits

Chaussettes Records SH07-105

Tristan Perich, 1-Bit Symphony : Movement 3

Bandcamp

Benjamin de la Fuente, Flip (2011)

Signature SIG110405

Matt Wand, One and half volt music - 3.

Hot Air Airpocket 005

Entretien : Emmanuelle Aymès et Jacques Amblard

Emmauelle Aymès est musicologue, spécialisée dans l’observation de la culture pop et du vidéoludisme. Jacques Amblard est musicologue, maître de conférences en musicologie à Aix-Marseille Université.

Ils publient Micromusique et ludismes régressifs depuis 2000 aux Presses Universitaires de Provence.

2080, My Megadrive

DaiPop

Britney Spears / Jankenpopp, Toxique

Copie privée

Mauro Lanza, Barocco

Stradivarius

Marie Laforêt, Mon amour, mon ami

Une Musique 191453-2

Virginie Ledoyen, Mon amour, mon ami

WEA 0927 43027 2

Exemple de circuit-bending de Dictée Magique :

Goto80, Killer Piller

Bandcamp

Portrait sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°31 : « J'aime le jaune », Oissel, décembre 2015.

(enfant CE2 / France / paris est vraiment mal / Pin pon)

Copie privée