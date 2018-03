8 BITS (1) : Video Game Party

Sonothèque : Bip

Les bips : ces courts impacts de sons électroniques sont souvent synonymes de transmission de télécommunication. Comme ici, avec les bips de réception du satellite Spoutnik :

Bips de réception du satellite spoutnik CBS EZQ10034

Israel Quellet, Oppressum pour percussions, ponceuse et frappes sur clavier de téléphone

Sub Rosa SR 244

Tomas Juzeliunas, Telefonika

Lithuanian Composer's Union CD 002

John Lenine Band, Messe pour un bip sonore

FGL Productions 3076522

Louis Prima, Beep ! Beep !

Bear Family Records

Oenix, Ils veulent coucher avec Sheila

Ponce Pilate ‎PP 9696

Junior M.A.F.I.A., White Chalk

Noo Trybe Records 8415332

Ryoji Ikeda, -.

Touch TO 30

Hechizeros Band, El Sonidito

Universal music

"Beep Music" :

Norman Maclaren, Dots (1940) :

Entretien : Yann Joussein

Yann Joussein est batteur, improvisateur et co-fondateur de collectif Coax, au sein duquel il a créé une performance entièrement imaginée à partir de dispositif de jeux vidéos : Video Game Party, une création vidéo-musicale à 360°. Cette performance questionne le musicien et le spectateur sur l’impact que produit la musique sur l’image, et l’image sur la musique.

Coax, Video Game Party (extraits)

Yann Joussein (direction artistique, batterie, percussions, électronique, lumière), Romain Clerc-Renaud (claviers), Thibault Walter (vidéo en live)

Copie privée

Portrait Sonore

Antoine Berland, Portrait sonore n°31 : « J'aime le jaune », Oissel, décembre 2015.

(Enfant CE2 / France / paris est vraiment mal / Pin pon)

Copie privée