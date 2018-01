Yuri Temirkanov à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Saint-Petersbourg et la violoniste Julia Fischer

Concert donné le 08 novembre 2017 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris.

Programme du concert

Johannes Brahms

Concerto pour violon et orchestre en ré Majeur op 77

Niccolo Paganini

Caprice en si min op 1 nº 2

Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Symphonie n°4 en fa mineur op 36

_BIS :

_

Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Le lac des cygnes : Acte II : Danse des cygnes : Allegro moderato

Julia Fischer, violon

Orchestre Philharmonique de Saint-Petersbourg

Yuri Temirkanov, direction

Après-concert

, © DECCA

Jean Sébastien Bach

Concerto pour deux violons en ré min BWV 1043 : Vivace, Largo, Allegro

Julia Fischer, violon

Alexander Sitkovetsky, violon

Academy of St Martin in the Fields

DECCA

, © ORFEO

Maurice Ravel

Sonate pour violon et violoncelle : Vif avec entrain

Daniel Müller-Schott, violon

Julia Fischer, violoncelle

ORFEO