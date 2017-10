Xenakis, Poppe, Tüzün, A.Schubert avec l’Ircam et l’Ensemble intercontemporain

• Concert donné le 15 septembre 2017 à 20h30 au Théâtre de Gennevilliers.

• Théâtre de Gennevilliers (T2G)

41, avenue des Grésillons

92230 Gennevilliers

Programme du concert

Iannis Xenakis (1922 - 2001)

♪Rebonds pour percussions

Samuel Favre, percussion

Enno Poppe (1969 - )

♪Fell pour percussion

Victor Hanna, percussion

Tolga Tüzün

♪Metathesis pour deux contrebasses et électronique en temps réel

Ensemble Intercontemporain

Nicolas Crosse, contrebasses

Benoît Meudic, Tolga Tüzün, réalisation informatique musicale Ircam

Alexander Schubert

♪Codec error pour deux percussions, contrebasse et électronique

(Création mondiale - Commande de l’Ircam-Centre Pompidou, du Festival Musica et de SWR)

Ensemble Intercontemporain

Nicolas Crosse, contrebasse

Samuel Favre, percussion

Victor Hanna, percussion

Benoît Meudic, réalisation informatique musicale Ircam

Ensemble inter-Contemporain

Benoît Meudic : Compositeur, Réalisateur sonore (musique), ordinateur

équipe technique du T2G

régisseur général : Jean-Michel

Nédellec, régisseur plateau : Karine

Gérard, machinistes : Laura Cros,

Clément Devendeville, Antoine Giraud,

Marion Koechlin, Rémi Oiseau,

Frédéric Pécarrère, Lucile Quinton,

Thibaut Tavernier, régisseur lumière :

Jean-François Besnard, Yvon Julou,

électricienne : Coline Yacoub, régisseurs

son : Quentin Hilaire, Maël Pichavant,

Jonathan Reig, régisseur vidéo : Jérôme Tuncer

équipe technique de l’Ircam

ingénieur du son : Luca Bagnoli,

assistant son : Julien Pittet, création

lumières : Xavier Baron, régisseur

général : Cyril Claverie

régisseur plateau de l’Ensemble

Intercontemporain : Samuel Ferrand

▒ Après - Concert ▒

Invités :

Laure Marcel-Berlioz (Directrice du Cdmc, vice-présidente de Futurs Composés).

(Directrice du Cdmc, vice-présidente de Futurs Composés). Benoist Baillergeau (ancien directeur artistique de l'ensemble Ars Nova)

(ancien directeur artistique de l'ensemble Ars Nova) Martine Duverger (Déléguée Générale de Futurs Composés)

Bien Entendu , le quatrième du nom, entraîne dans son sillage plus de 200 représentations en France et à l’étranger auxquelles participent plus de 1 000 artistes.

La 4ème édition se tiendra du 7 octobre au 7 novembre 2017

♪ Programmation musicale

Pierre Jodlowski (né en 1971)

Respire

Ensemble Berg

Document du compositeur

Laurence Bourdin / Xavier Garcia

La Bête

Laurence Bourdin, vielle à roue

« Hurdy Gurdy # Myst »

Compagnie Grain de son 003

Béla Bartok / Mathieu Bauer / Sylvain Cartigny

Les Larmes de Barbe-Bleue (textes de Georges Didi-Huberman)

Evelyne Didi, comédienne

Document du compositeur

Sébastien Béranger (né en 1977)

Balla Diéri

Thierno Diallo, voix

Sébastien Béranger, composition et traitements informatiques

Document du compositeur

Alberto Posadas (né en 1967)

Elogio de la sombra pour quatuor à cordes (2012)

Quatuor Diotima

Alberto Posadas « Sombras »

Enr. 2014

Naïve V5442

Francisco Filidei (né en 1973)

L’Opera (forse) (texte de Pierre Senges) (2008-2009) - Ronda del Cacciatore, En présence de la mort, Preghiera, Gelinotte au mulet pour 6, Brindisi

Pierre Senges, récitant

Ensemble 2e2m

Pierre Roullier, direction

L’Empreinte digitale ED 13247