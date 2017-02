Viktoria Mullova, Alice Sara Ott et l'Insula Orchestra jouent Beethoven à la Philharmonie de Paris

Concert donné le 15 octobre 2016 à la Philharmonie à Paris.

Beethoven Entrée + Plat + Dessert !

Ce concert 100% Beethoven commence avec son Concerto pour violon. Un concerto où le compositeur se fait plus doux, moins âpre que dans ses concertos pour piano. La musique y est plus souple, plus douce et le violon y chante comme une soprano. Dans ce concerto, il y a le plaisir apaisé du beau, une musique intime, amoureuse, ou tout simplement fraiche et joyeuse dans le Rondo final.

On entendra ensuite quatre extraits des Ruines d’Athènes, musique de scène écrite par Beethoven pour l’inauguration, en février 1812, du nouveau théâtre allemand de Pest, construit par François 1er d’Autriche. Une œuvre faite de saynètes jouée et chantées en allemand, de passages orchestraux (ouverture et marches), de chœurs… Le livret met en scène des dieux mythologiques, des grecs asservis et des turcs tournés en ridicule, lieu commun de l’époque qui a permis à Beethoven (comme Mozart dans L’Enlèvement au Sérail) de s’amuser à caricaturer la « musique de janissaires ».

Pour finir en majesté, la Fantaisie chorale pour piano, chœur et orchestre, créée par Beethoven le 22 décembre 1808, à Vienne, à l’occasion d’un gigantesque concert organisé par ses soins comme un supposé concert d’adieux. Il espérait ainsi renforcer la générosité de ses mécènes viennois en les menaçant d’un départ possible. A l’époque, Beethoven avait improvisé la grande introduction du piano, avant de l’écrire, plus tard, pour les besoins de l’édition. Quant au thème principal des variations qui suivent, chanté par le chœur, il vous rappellera certainement quelque chose, puisqu’il annonce le célèbre « Hymne à la joie » de la Neuvième Symphonie.

Programme du concert

Ludwig van Beethoven

Concerto pour violon et orchestre en re Majeur op 61_

Bis Viktoria Mullova :

Jean Sébastien Bach

Sonate no 1 pour violon seul en sol mineur BWV 1001 : adagio

Ludwig van Beethoven

Les Ruines d'Athènes pour choeur et orchestre op 113 (extr.)_ :

n°3 Du Hast in deine Ärmels Falten

n°4 Marcia alla turca

n°6 Marsch und Chor (extraits)

Ludwig van Beethoven

Fantaisie chorale pour piano, choeur et orchestre en ut mineur op 80

Insula Orchestra

Accentus

Laurence Equilbey, direction

Viktoria Mullova, violon

Alice Sara Ott, piano

Après-concert

Maurice Ravel

La Valse - version pour 2 pianos

Francesco Tristano, piano

Alice Sara Ott, piano

DGG

Serge Prokofiev

Sonate en Ut Maj op 56 - pour 2 violons

Viktoria Mullova, violon

Orchestre symphonique de la Radio de Francfort

Paavo Järvi, direction

Onyx

Tobias Hume

Musicall humors : A humorous pavin

Jordi Savall, basse de viole

Alia Vox