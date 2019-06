Victor Julien-Laferrière joue le concerto pour violoncelle de Schumann au Théâtre des Champs-Elysées

Concert enregistré le 11 octobre 2018 au Théâtre des Champs-Elysées à Paris

Programme

Victor Julien-Laferrière, violoncelle

Orchestre de Chambre de Paris

Dir. David Reiland

Richard Wagner

Siegfried-Idyll

Robert Schumann

Concerto en la mineur Op. 129

Bis : Jean-Sébastien Bach

Suite nº 2 en ré min BWV 1008 : IV. Sarabande / Pour violoncelle seul

Suite n° 3 en Ut Maj BWV 1009 : Allemande / Pour violoncelle seul

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie N° 36 en Ut Majeur K 425, Linz

Après-concert

Robert Schumann

Trio n°3 en sol min op 110 : Kräftig mit humor

Trio Les Esprits

MIRARE

Andante et variations pour cor, 2 pianos et 2 violoncelles

François Salque et Victor Julien-Laferrière, violoncelles

Eric Le Sage et Frank Braley, pianos

Bruno Schneider, cor

ALPHA

Quatuor à cordes n°3 en La Maj op 41 n°3 : Assai agitato - Un poco adagio - Tempo risoluto

Quatuor Hermès

DOLCE VOLTA