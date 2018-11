"Vertiges" par l'ensemble Meitar au festival de Royaumont 2018

Concert donné le 8 septembre 2018 en la Salle des Charpentes de l'Abbaye de Royaumont

L’idée de vertiges est au cœur de ce programme, en tant que perte d’orientation spatiale et temporelle. Les célèbres dessins impossibles d’Escher, qui inspirent l’œuvre de Fedele, en sont à l’origine, et c’est l’impossibilité de trouver un sens, un début ou une fin, qui provoque la perte de repère. Fedele la traduit en musique par des bribes qui semblent sans fin se déplier ou se replier sur elles-mêmes. Vertigineuse aussi est l’identité parfaite et infinie entre le tout et le détail qui régit les figures créées par les mathématiques fractales : Elkana les utilise en kaléidoscope sonore dans son œuvre Tripp. Enfin, c’est une sorte de « trou » temporel, expérience vécue par le compositeur, qui motive la composition du cycle L’épais de Leroux, habité par un combat entre densité et vide ; cette angoisse métaphysique – et vertigineuse – du vide, est vigoureusement combattue par Hurel par l’irruption de figures « libres », qui retombent pourtant aussitôt dans le néant.

Concert

Philippe Leroux (France, 1959)

Prélude à l’épais

Ivan Fedele (Italie, 1953)

Immagini da Escher

Mauro Lanza (Italie, 1975)

The skin of the onion

Amos Elkana (Etats-Unis, 1967)

Tripp

Hakki Cengiz Eren (Turquie, 1984)

O kim

Philippe Hurel (France, 1955)

Figures libres

Ensemble Meitar :

Roy Amotz, flûte traversière

Mathieu Steffanus, clarinette

Francesco d'Orazio, violon

Jonathan Keren, alto

Yoni Gotlibovich, violoncelle

Amit Dolberg, piano

Antje Thierbach, hautbois

Phillipp Lambecht, percussions

Pierre-André Valade, direction

Après-Concert

invitée ► Donatienne Michel-Dansac

invité ► Rodolphe Bruneau-Boulmier

Roberto Negro (né en 1981)

Nano

Dadada

Roberto Negro, piano

Emile Parisien, saxophone soprano

Michele Rabbia, batterie, percussions

Enr. 2017

Dadada « Saison 3 »

Label Bleu LBLC6725

, © LBLC6725

Fausto Romitelli (1963-2004)

An index of metals – Hellucination 1 – Drowningirl (texte Kenka Lèkovich)

Donatienne Michel-Dansac, soprano

Ensemble Ictus

Georges-Elie Octors, direction

Enr. 2003

Fausto Romitelli « An index of metals »

Cypres CYP5622

, © CYP5622

Michaël Levinas (né en 1949)

Préfixes (1991) (extrait)

Ensemble L’Itinéraire

Alain Louvier, direction

Enr. 1992 (Radio France, studio 104)

Michaël Levinas « Voûtes »

Aeon AECD 0103