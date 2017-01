Venezia Stravagantissima - une soirée de concert à Venise au début du XVIIè siècle

Concert donné le 10 octobre 2016 à 20h30 en l'Eglise Saint-Louis-en-l’Ile à Paris dans le cadre du Festival Terpsichore 2016.

Fête à Venise !

Le concert de l’ensemble Vox Luminis et du Capriccio Stravagante de Skip Sempé s’inspire de ce que le dandy, écrivain et voyageur britannique Thomas Coryat avait décrit lorsqu’il s’était rendu à pied à Venise au début du XVIIe siècle. Dans ses Coryat's Crudities publiées en 1611, il raconte que le programme musical d'une soirée vénitienne avec canzones, musiques de danse, madrigaux et autres transcriptions instrumentales avait impressionné les auditeurs étrangers !

« Ladite fête se composait essentiellement de musique, tant vocale qu’instrumentale, si bonne, si délicieuse, si rare, si admirable, si excellente, qu’elle ravit et étonna tous ces étrangers qui n’avaient jamais rien entendu de semblable. […] Pour ma part, je peux dire que je fus pour l’instant transporté avec Saint-Paul au troisième ciel. Ils furent parfois seize à jouer ensemble de leurs instruments, dix saqueboutes, quatre cornets, et deux violes de gambe d’une taille extraordinaire ; parfois dix, soit six saqueboutes et quatre cornets ; parfois deux, un cornet et un dessus de viole. Ceux qui jouaient les dessus de viole, chantaient et jouaient ensemble, et quelquefois deux musiciens jouaient du théorbe en chantant, ce qui a donné une musique d’une douceur admirable [...] chaque fois que plusieurs musiciens jouaient, ils étaient accompagnés par les orgues, dont il se trouve sept beaux spécimens dans cette salle, alignés sur une rangée. »

(Thomas Coryat, in Coryat's Crudities, 1611)

Programme du concert

I

Johannes Ciconia Venetie mundi splendor : 19. XII. 1400

Giorgio Mainerio Passamezzo Moderno

Pietro Lappi La Negrona

Claudio Monteverdi O come sei gentile

Giorgio Mainerio Tedesca

Claudio Monteverdi Non e di gentil core

Orazio Vecchi Gitene ninfe

II

Andrea Gabrieli O passi sparsi, à 12

Claudio Monteverdi Confitebor terzo (Selva Morale e Spirituale)

Dixit Dominus secondo, à 8 (Selva Morale e Spirituale)

III

Giorgio Mainerio Ballo Anglese

Claudio Monteverdi Ohimè, dov’è

Giovanni Gabrieli Canzona II

Gasparo Zanetti Intrada del Marchese di Caravazzo

Orazio Vecchi So ben mi ch’ha bon tempo

Giorgio Mainerio Passamezzo Antico

IV

Claudio Monteverdi Beatus vir primo (Selva Morale e Spirituale)

Heinrich Schütz Alleluia - Lobet den Herren

Bis :

Claudio Monteverdi Vespro della Beata Virgine : Cantus Domine ad adiuvandum me festina

Vox Luminis – Lionel Meunier

Capriccio Stravagante Renaissance Orchestra – Skip Sempé

Après-concert

Veni Sancte Spiritus

Séquence de la Pentecôte

La camera delle lacrime

Bruno Bonhoure, direction musicale, voix

VOC

Vision de l'Aimé

Chant soufi

La camera delle lacrime

Bruno Bonhoure, direction musicale, voix

VOC

Die Wasserrüben und der Kohl

Traditionnel Allemagne

Dominique Visse, haute-contre

Café Zimmermann

Céline Frisch, clavecin

Alpha