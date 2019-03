Un requiem allemand de Brahms par l'Orchestre National de France dirigé par Emmanuel Krivine

Concert

Johannes Brahms

Un requiem allemand

Regula Mühlemann soprano

Rudolf Rosen baryton

Chœur de Radio France

Martina Batič chef de chœur

Orchestre National de France

Emmanuel Krivine direction

Après-concert

Invitée #1 : Martina Batič (chef de chœur)

Née en Slovénie, Martina Batič a été diplômée du département de pédagogie musicale de l’Académie de musique de Ljubljana en 2002. Elle a poursuivi ses études à l’Université de musique et des arts de la scène de Munich dans la classe de Michael Gläser, où elle a obtenu ses Masters de chef de chœur en 2004.

Elle a ensuite participé à de nombreuses masterclasses en Europe et a travaillé avec des chefs de chœur de renom dont Eric Ericson.

De 2004 à 2009, Martina Batič a dirigé le Chœur du Théâtre national d’opéra et de ballet de Ljubljana. Depuis l’automne 2009, elle est Chef de chœur à la Philharmonie de Slovénie. Elle a également occupé le poste de directrice artistique du Chœur philharmonique de Slovénie de la saison 2012 à 2017.

En 2006, Martina Batič a reçu le prix Eric Ericson lors du Concours éponyme pour jeunes chefs de chœur. Depuis lors, elle a été sollicitée pour diriger de nombreux chœur.

Elle a été nommée directrice musicale du Chœur de Radio France en janvier 2018 et a pris ses fonctions le 1er septembre 2018.

Martina Batič a reçu le 7 février 2019, le Prix du Fonds Prešeren qui récompense chaque année des artistes slovènes qui se distinguent par leur talent et la qualité de leur engagement artistique.

Johannes Brahms

3 weltliche Gesänge op. 42 : Abendständchen, Vineta, Darthulas Grabegesang, pour chœur mixte à 6 voix a cappella

Chœur de la radio suédoise

Eric Ericson (direction)

Invité #2 : Rudolf Rosen (baryton)

Après avoir terminé ses études de chant, le baryton suisse Rudolf Rosen a remporté plusieurs prix, dont le concours Belvedere de Vienne.

Ses activités en tant que soliste l'ont amené dans les plus importantes salles de concert européennes.

Après son travail intense dans les domaines du lied et de l'oratorio, Rudolf se tourne naturellement vers l'opéra.

De 2001 à 2004, il fut membre du Staatstheater de Stuttgart.

En 2002 il a interprété avec succès le rôle-titre dans Don Giovanni dans une production de Neuenfels pour le public de Stuttgart, puisen 2003 le Château de Barbe-Bleue. Il fut le Comte dans les Noces de Figaro et Papageno dans la Flûte enchantée en 2005.

Il a eu un énorme succès en tant que Silvio dans Pagliacci et Guglielmo dans Cosi fan tutte au New National Theatre de Tokyo.

Rudolf a donné plusieurs concerts des Saisons de Haydn avec John Eliot Gardiner et incarna Almaviva dans les Noces de Figaro, toujours avec Gardiner.

Le Deutsches Requiem, la Passion selon Saint Matthieu, le Requiem de Mozart font entre autres partie de son répertoire.

On peut encore citer la 9è Symphonie de Beethoven, Elias et une nouvelle production de Freischütz à Genève.

Il fait ses débuts au Théâtre de la Scala de Milan avec Lulu, dirigé par Daniele Gatti.

Igor Stravinsky

Canticum sacrum pour ténor, baryton, chœur et orchestre

Christian Elsner (ténor)

Rudolf Rosen (baryton)

Ensemble vocal de la SWR de Stuttgart

Orchestre symphonique de la SWR de Baden-Baden et Freiburg

Enr. 14-16 juin 2007

Johannes Brahms

5 Gesänge op. 104 (Nachtwache I, II, Letztes Glück, Verlorene Jugend, Im Herbst)

Chœur de chambre Eric Ericson

Eric Ericson (direction)

TELDEC 1997

