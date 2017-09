Emission annulée en raison d'un mouvement de grève

Programme musical

Gioachino Rossini

La Pie voleuse (ouverture La Gazza ladra)

Orchestre National de France

Gustavo Gimeno, direction

Nino Rota

Le Guépard (danses)

Orchestre National de France

Gustavo Gimeno, direction

Nino Rota

Concerto pour contrebasse et orchestre

Maria Chirokoliyska, contrebasse

Orchestre National de France

Gustavo Gimeno, direction

, © Radio France

Avec Maria Chirokoliyska, contrebassiste à l'Orchestre national de France (1ère solo).

Silvestre Revueltas

Sensemaya

Orchestre National de France

Gustavo Gimeno, direction

George Gershwin

Catfish Row, suite symphonique de Porgy and Bess

Orchestre National de France

Gustavo Gimeno, direction

En guise d'après-concert...

Biographie

Né à Valence, Gustavo Gimeno a commencé sa carrière internationale de chef en 2012 comme assistant de Mariss Jansons alors qu’il était encore membre du Royal Concertgebouw Orchestra. Il a acquis son expérience majeure comme assistant de Bernard Haitink et Claudio Abbado qui était son mentor.

Gustavo Gimeno est, depuis 2015, directeur musical de l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg (OPL).

Dès la saison passée, l’OPL et Gustavo Gimeno se sont mis d’accord sur le fait de prolonger cette collaboration jusqu’en 2022.

Cette saison, Gustavo Gimeno dirige l’orchestre dans différents formats au Luxembourg, ainsi que lors de concerts notamment à Munich, Baden-Baden, Cologne, Essen et San Sebastián. Il collabore avec des solistes comme Daniel Barenboim, Krystian Zimerman, Khatia Buniatishvili, Bryn Terfel ou encore Frank Peter Zimmermann. Avec Don Giovanni de Mozart, il dirige une nouvelle production d’opéra en 2018 au Luxembourg. Il poursuit par ailleurs la série d’enregistrements entamée avec l’OPL sous le label Pentatone qui a été inaugurée avec les captations de la Symphonie N° 1 d’Anton Bruckner et la Symphonie N° 1 de Chostakovitch.

Au-delà de ces activités, Gustavo Gimeno est également invité à diriger dans le monde entier. En 2017/18, il retrouve le Boston Symphony Orchestra, le Cleveland Orchestra, le Dallas Symphony Orchestra, le Royal Concertgebouw Amsterdam, l’Orchestre National de France, les Wiener Symphoniker et le Philharmonia Zürich. Il fera ses débuts à la tête du Toronto Symphony Orchestra, du Houston Symphony Orchestra, du WDR Sinfonieorchester Köln, de l’Orchestra Sinfonica Nazionale RAI et du Royal Stockholm Philharmonic Orchestra.

Gustavo Gimeno dirige à nouveau l’Orchestra of the Eighteenth Century, spécialisé dans la pratique sur instruments d’époque.

Si vous souhaitez lire le programme de salle de ce concert inaugural, cliquez ICI.

[Concert enregistré le jeudi 6 juillet 2017 à l'Auditorium de Radio France]

