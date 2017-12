Un concert de Noël suédois

Concert donné le 21 décembre 2016 au Berwaldhallen à Stokholm en Suède - Concert de Noël

Programme du concert

Leroy Anderson

A Christmas Festival

Gustaf Nordqvist, Edvard Evers

Jul, jul, strålande jul (Noël, Noël, Noël radieux)

Georg Friedrich Haendel, Wolfgang Amadeus Mozart

Messiah (Le Messie) HWV 56 : n°12 - "For unto us a child is born"

Traditionnel

La Marche des rois

Benjamin Britten

A Ceremony of Carols op. 28 (extraits)

Franz Schubert

Marche Militaire

Traditionnel

Chants de Noël Suédois

Traditionnel

Tomorrow Shall Be My Dancing Day

Piotr Ilyitch Tchaïkovski

Casse-noisette, ballet : Trepak (Danse russe)

Traditionnel

Deck the Halls

Francis Poulenc

Quatre motets pour le temps de Noël FP 152 : I. O magnum mysterium

Hugo Alfven, Knut Magnus Nyblom

Julsång (Chant de Noël) Emmy Köhler

Emmy Köhler

Nu tändas tusen juleljus (des milliers de chandelles sont maintenant allumées)

Adolphe Adam, Placide Cappeau, Augustin Kock

O helga natt (Minuit, chrétiens)

Hugh Martin, Ralph Blane

Have yourself a Merry Little Christmas

Edward Pola, George Wyle

It's the most wonderful time of the year

Choeur de la Radio Suédoise

Orchestre Symphonique de la Radio Suédoise

Cathrine Winnes, direction

Solistes du Choeur de l'Ecole de Musique Suédoise Adolf Fredrik's