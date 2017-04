Turbulences vocales : triple concert à la Philharmonie de Paris

Ce « Grand soir » est aussi un grand écart, de la Renaissance de Josquin Desprez aux créations du Catalan Joan Magrané Figuera (né en 1988) et du Slovène Vito Žuraj (né en 1979) : le premier met en musique un poète et chevalier du siècle d’or valencien, tandis que le second s’inspire du personnage d’Ubu d’Alfred Jarry.

Présentation : Arnaud Merlin

Turbulences vocales - Grand soir

A) Concert donné le 21 janvier 2017 à 20h30 à la Salle des Concerts de la Philharmonie 2 à Paris.

Grand soir - 1ère partie

George Crumb (né en 1929)

Federico’s Little Songs for Children pour soprano, flûte et harpe

Raquel Camarinha, soprano

Sophie Cherrier, flûte

Frédérique Cambreling, harpe

Matthias Pintscher (né en 1971)

Monumento V, in memoria di Arthur Rimbaud pour huit voix et ensemble (création française)

Les Solistes XXI

Rachid Safir, chef de choeur

Ensemble Intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

B) Concert donné le 21 janvier 2017 à la Salle des Concerts de la Philharmonie 2 à Paris.

Grand soir - 2ème partie

Beat Furrer (né en 1954)

Lotófagos I, pour soprano et contrebasse

Hélène Fauchère, soprano

Nicolas Crosse, contrebasse

Franck Bedrossian (né en 1971)

We met as Sparks pour flûte basse, clarinette contrebasse, alto et violoncelle

Emmanuelle Ophèle, flûte basse

Alain Billard, clarinette contrebasse

Odile Auboin, alto

Eric-Maria Couturier, violoncelle

Vito Žuraj (né en 1979)

Ubuquité, pour soprano et ensemble (création mondiale de la nouvelle version, commande de l’Ensemble intercontemporain)

Hélène Fauchère, soprano

Ensemble Intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

C) Concert donné le 21 janvier 2017 à 20h30 à la Salle des Concerts de la Philharmonie 2 à Paris.

Grand soir - 3ème partie

Josquin Desprez (c.1450-1521)

Douleur me bat, pour cinq voix

Les Solistes XXI

Rachid Safir, direction

Joan Magrané Figuera (né en 1988)

Fragments d’Ausiàs March, pour cinq voix et ensemble, (création mondiale, commande de l’Ensemble intercontemporain)

Les Solistes XXI

Rachid Safir, chef de choeur

Ensemble Intercontemporain

Matthias Pintscher, direction

Josquin Desprez (c.1450-1521)

Plusieurs regrets, pour cinq voix

Les Solistes XXI

Rachid Safir, chef de choeur