Trésors musicaux à la cour de Suède avec L'Ensemble baroque de Drottningholm

Concert donné le 21 janvier 2017 au Studio 104 de la Maison de la Radio à Paris, dans le cadre du week-end "Sur les rivages de la Baltique".

Musique à la cour « européenne » de Suède !

Pour bien comprendre ce qui se passe à la cour de Suède au 18e siècle, il faut remonter à la Guerre de Trente Ans et à la signature des traités de Westphalie en 1648, qui fixe de nouvelles frontières en Europe. Deux royaumes tirent particulièrement bien leur épingle du jeu à ce moment-là : la France… et la Suède, qui étend son empire et domine alors les rivages de la Mer Baltique.

Il faut attendre le 18e siècle pour que commence à se développer une vie artistique nationale, qui se construit alors autour de musiciens italiens et allemands. Le brassage culturel est important : les négociations de paix ont lieu dans différents pays et les mariages et autres alliances favorisent aussi l’arrivée de musiciens étrangers que les souverains amènent avec eux. En 1620, par exemple, le suédois Gustave II Adolphe épouse Marie Eleanore de Brandebourg, ce qui entraine l’arrivée de musiciens allemands à la cour de Suède. Quelques années plus tard, c’est leur fille Christine de Suède qui règne. Reine extrêmement cultivée, amie et mécène des artistes et des savants, Christine de Suède correspond régulièrement avec des philosophes comme Descartes, Pascal ou Spinoza et soutient financièrement les musiciens italiens comme Corelli, Stradella ou Alessandro Scarlatti. C’est sous son règne que la musique connait un essor considérable en Suède.

Programme du concert

Domenico Dall'Oglio

Sinfonia pour cordes en Fa

Johann Valentin Meder

Chaconne pour 2 violons et basse continue

Johann-Gottfried Müthel

Concerto pour clavecin en si bémol Majeur

Johan Helmich Roman

Concerto pour violon en ré mineur

Stanislav Sylwester Szarzynski

Sonate à 3 pour 2 violons et basse continue en ré Majeur

Johan Joachim Agrell

Double concerto pour flûte, clavecin, cordes et basse continue en la Majeur op 4 n°5

BIS :

Johan Helmich Roman

Allegro Molto des Drottningholm Musick

Johan Helmich Roman

Allegro des Drottningholm Musick

Drottningholm Barockensemble

Erik Sparf, violon solo et direction