Tosca de Puccini, en direct du festival d'Aix en Provence

Tosca – le nom claque et claironne. Il désigne l’opéra des opéras, et le rôle des rôles : les plus grandes chanteuses lyriques s’y sont consumées. Car l’ouvrage met en scène une cantatrice. Laquelle perdra son amant révolutionnaire et sa propre vie, parce qu’elle est d’une jalousie maladive et d’une touchante bigoterie. Programmé pour la première fois au Festival d’Aix, le chef-d’œuvre de Puccini y est présenté par Christophe Honoré comme une évocation mélancolique de la fascinante créature de scène et de son qu’est la diva, cette femme qui vit « d’art et d’amour » et sur qui ni le temps ni la mort n’ont prise. (Extrait du Dossier de presse du festival)

22h00 : Le concert du soir en direct depuis le théâtre de l’Archevêché d'Aix en Provence, dans le cadre du Festival International d'Art Lyrique d'Aix-en-Provence 2019

Giacomo Puccini, Tosca

Angel Blue (soprano) Floria Tosca

Catherine Malfitano (soprano) Prima Donna

Joseph Calleja (tenor) Mario Cavaradossi

Alexey Markov (baryton) Il barone Scarpia

Simon Shibambu (basse) Cesare Angelotti

Leonardo Galeazzi (baryton) Il sagrestano

Jean-Gabriel Saint-Martin (baryton) Sciarrone

Michael Smallwood (tenor) Spoletta

Virgile Ancely (baryton-basse) un Carceriere

Orchestre, Maîtrise et Choeur de l’Opéra national de Lyon

Daniele Rustioni, dir.