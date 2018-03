Festival Présences 2018 : Frey, Dowland, Lavandier, Hume, Mitterer, Gander, Campian, Filidei, Goodal, Stangl et Reiter

Concert (n°15) donné le 11 février 2018 dans le Studio 106 de la Maison de la Radio à Paris dans le cadre du Festival Présences

♪Programme du concert

Jürg Frey (né en 1953)

♪ Abendlied, extrait de 50 Sächelchen, pour guitare

Tom Pauwels, guitare

John Dowland (1563-1626)

♪Mourne, Mourne, Day is with Darkness Fled pour voix, viole de gambe et guitare

Theresa Dlouhy, soprano

Eva Reiter, viole de gambe

Tom Pauwels, guitare

♪What if A Day pour viole de gambe

Eva Reiter, viole de gambe

Arthur Lavandier (né en 1987)

♪My Naked Lady framed pour soprano et viole de gambe

Ensemble Ictus

Theresa Dlouhy, soprano

Eva Reiter, viole de gambe

Tobias Hume (c.1569-1645)

♪What Greater Grief pour voix et viole de gambe

Ensemble Ictus

Theresa Dlouhy, soprano

Eva Reiter, viole de gambe

♪Loves Farewell pour viole de gambe

Eva Reiter, viole de gambe

Wolfgang Mitterer (né en 1958)

♪Mourn, Mourn pour soprano, gambe et guitare

Ensemble Ictus

Theresa Dlouhy, soprano

Eva Reiter, viole de gambe

Tom Pauwels, guitare

Jürg Frey (né en 1953)

♪Cadillac, extrait de 50 Sächelchen, pour guitare

Tom Pauwels, guitare

Bernhard Gander (né en 1969)

♪Darkness awaits us pour soprano et viole de gambe

Ensemble Ictus

Theresa Dlouhy, soprano

Eva Reiter, viole de gambe

Thomas Campian (1567-1620)

♪ All Lookes Be Pale pour soprano, viole de gambe et luth

Ensemble Ictus

Theresa Dlouhy, soprano

Eva Reiter, viole de gambe

Tom Pauwels, luth

Francesco Filidei (né en 1973)

♪And Here They Do not pour soprano et viole de gambe

Ensemble Ictus

Theresa Dlouhy, soprano

Eva Reiter, viole de gambe

John Dowland

♪Time Stands Still pour voix, viole de gambe et guitare

Ensemble Ictus

Theresa Dlouhy, soprano

Eva Reiter, viole de gambe

Tom Pauwels, guitare

Stephen Goodall (17ème s.)

♪ Untitled pour viole de gambe

Eva Reiter, viole de gambe

Burkhard Stangl (né en 1960)

♪ Nights pour soprano, gambe et guitare

Ensemble Ictus

Theresa Dlouhy, soprano

Eva Reiter, viole de gambe

Tom Pauwels, guitare

Bernhard Gander

♪ Lamenti I pour viole de gambe et guitare Ensemble Ictus

Eva Reiter, viole de gambe

Tom Pauwels, guitare

Eva Reiter

♪And Here They Do Not pour soprano, viole de gambe et guitar

Eva Reiter, performer

Tom Pauwels, guitare électrique

Jürg Frey

♪No 32, extrait de 50 Sächelchen, pour guitare

Tom Pauwels, guitare

Burkhard Stangl

♪With you pour soprano, gambe et guitare Ensemble Ictus

Theresa Dlouhy, soprano

Eva Reiter, viole de gambe

Tom Pauwels, guitare

John Dowland (1563-1626)

♪Sorrow Stay pour voix, viole de gambe et guitare

Ensemble Ictus

Theresa Dlouhy, soprano

Eva Reiter, viole de gambe

Tom Pauwels, guitare

Ensemble Ictus

Theresa Dlouhy soprano

Eva Reiter viole de gambe

Tom Pauwels guitare électrique, guitare acoustique et luth

▒ Après-concert ▒

Invité : Marc Texier

Marc Texier est depuis 12 ans directeur du Festival Archipel à Genève. C'est aussi un compositeur, de musique électroacoustique, qui a été l'élève de Pierre Schaeffer.

Site du Festival des musiques d’aujourd’hui à Genève → Archipel

♪ Programme ♫

Lejaren Hiller (1924-1994)

♪Quartet n° 4 for strings « Illiac Suite » (1957) – IV. Experiment Four (Tanto presto che possibile)

Composition String Quartet of the University of Illinois Quartet

William Mullen et David Rosenbaum, violons

Theodore Lucas, alto

Lee Duckles, violoncelle

Enr. 1967 Lejaren Hiller « Computer Music Retrospective (1957-1985) »

Wergo WER 60128

Iannis Xenakis (1922-2001)

♪Atrées pour dix instruments – Cinquième partie

Ensemble Instrumental de Musique Contemporaine, Paris

Konstantin Simonovich, direction

Enr. 1967 (Paris)

EMI Classics 6 87674 2

Edgard Varèse (1883-1965)

→Entretiens avec Georges Charbonnier – Physique et musique (extrait)

Enr. 1954-1955

INA Mémoire vive IMV075

Edgard Varèse (1883-1965)

♪Déserts (extrait)

Orchestre national

Hermann Scherchen, direction

Enr. 2 décembre 1954 (création mondiale, Théâtre des Champs-Elysées, Paris)

INA Mémoire vive IMV075

Xavier Garcia (né en 1959)

♪Enlèvement (remix de Richie Hawtin « Concept 1 »

etIannis Xenakis« La légende d’Eer »)

« Metropolis Actuel Remix »

Les Allumés du Jazz AM056

David Hudry (né en 1978)

♪The Forgotten City (2015-2016) (extrait)

Ensemble Intercontemporain

Bastien Stil, direction

Col Legno WWE 1CD 40418

Hector Parra (né en 1976)

♪Caressant l’Horizon (2010) (extrait)

Ensemble Intercontemporain

Emilio Pomarico, direction

Enr. 2011 (Paris)

Col legno WWE 1 CD 40402

György Ligeti (1923-2006)

♪Quatuor à cordes n° 2 – III. Come um mecanismo di precisione

Quatuor Béla

Frédéric Aurier, violon I

Julien Dieudegard, violon II

Julian Boutin, alto

Luc Dedreuil, violoncelle

Enr. 2012Aeon AECD 1332