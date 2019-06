Symphonie n°5 de Mahler par l'Orchestre National de Lille dirigé par Alexandre Bloch

Le concert

Gustav Malher (1860-1911)

* Kindertotenlieder (Chants sur la mort des enfants d’après le recueil de poèmes de Friedrich Rückert)

n°1 Nun will die Sonn' so hell aufgehn (1901)

n°2 Nun seh' ich wohl, warum so dunkle Flammen (1904)

n°5 In diesem Wetter, in diesem Braus (1901)

* Symphonie n°5 en do dièse mineur (1901-02)

Partie I

1 Trauermarsch. In gemessenem Schritt. Streng. Wie ein Kondukt

2 Stürmisch bewegt. Mit größter Vehemenz

Partie II

3 Scherzo. Kräftig, nicht zu schnell

Partie III

4 Adagietto. Sehr langsam

5 Rondo-Finale. Allegro - Allegro giocoso. Frisch

Benjamin Appl baryton

Orchestre National de Lille

Alexandre Bloch direction

Concert enregistré le 25/06/19 à la Basilique-Cathédrale de Saint-Denis

L'après-concert

Johann Sebastian Bach

Air Kron und Preis gekrönter Damen, Cantate BWV 201 „Geschwinde ihr wirbelnden Winde“

Benjamin Appl, baryton

Concerto Köln

[Sony classical 2018]

Anton Rubinstein

6 Lieder op. 32 (In dem Walde, Die blauen Frühlingsaugen, Es war ein alter Kônig, Du bist wie eine Blume, Der Asra, Leise zieht durch mein Gemüt) Benjamin Appl, baryton et James Baillieu, piano

[Chaps Hill records 2016]

Johann Sebastian Bach

Air „Mache dich mein Herze rein“, Passion selon Saint-Matthieu BWV 244

Benjamin Appl, baryton)

Concerto Köln

[Sony classical 2018]

