Mozart et Fazil Say par l'Orchestre National Bordeaux Aquitaine dirigés par Paul Daniel

Ne dit-il pas au sujet de sa 1ère Symphonie qu’elle n'est "pas forcément avant-gardiste, mais pourtant neuve" ? Qu’en sera-t-il de sa 4ème Symphonie ? A vous d’en juger !

Le concert #1

Wolfgang Amadeus Mozart

* Symphonie n°25 en sol mineur K. 183 : Allegro con brio, Andante, Menuetto-trio, Allegro

Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Paul Daniel direction

* Concerto pour piano n°21 en Ut majeur K. 467 : Allegro maestoso, Andante, Allegro vivace assai

Fazil Say piano

Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Paul Daniel direction

Fazil Say

Black earth opus 8

Fazil Say piano

Frédéric Chopin

Nocturne pour piano n°20 en Ut dièse mineur opus posth

Fazil Say direction

Hector Berlioz

La damnation de Faust (Acte IV- Air de Marguerite) : d'amour l'ardente flamme

Gaëlle Arquez, mezzo-soprano

Orchestre National de Bordeaux Aquitaine

Paul Daniel direction

[DGG 2017]

Richard Wagner

Trauermarsch (Acte II, scène 2) : le Crépuscule des dieux, l'anneau du Nibelung

Orchestre National de Bordeaux Aquitaine

Paul Daniel direction

Le concert #2

FazilSay

Umut sensonisi : Symphonie n°4 "Hope" : Largo espressivo - Drammatico e espressivo "terrorism" - Elegia, Allegro energico - "terrorism" - Adagio espressivo, Andante tranquillo (Largo) - "Party Swinging" - "terrorism", Adagio, drammatico - lento, tranquillo - Andante moderato

Création française, co-commande de l’Orchestre National Bordeaux Aquitaine et de l’Orchestre Philharmonique de Dresde

FazilSay piano

Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Paul Daniel direction

Après-concert

Georges Bizet

Carmen : Près des remparts de Séville (Air de Carmen)

Gaëlle Arquez mezzo-soprano (Carment)

Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Paul Daniel direction

Christoph Willibald von Gluck

Iphigénie en Aulide : Air Clytemnestre (Acte III, scène 6) : Dieux puissants que j'atteste (Jupiter lance la foudre)

Gaëlle Arquez mezzo-soprano

Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Paul Daniel direction

Ambroise Thomas

Mignon (Acte I) : Connais-tu le pays ? (Air de Mignon)

Gaëlle Arquez mezzo-soprano

Orchestre National Bordeaux Aquitaine

Paul Daniel direction

