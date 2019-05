Thomas Dunford, Friends and Family

Concert donné le 3 avril 2019 à la Salle Cortot à Paris.

Programme du concert

Marin Marais

Pièces de viole, 2ème Livre : Les voix humaines

Marin Marais

Pièces de viole, 4ème Livre : La rêveuse

Marin Marais

Pièces de viole, 4ème Livre : Le badinage

Marin Marais

Pièces de viole, 4ème Livre, Suitte d'un goût étranger : L'Arabesque

Michel Lambert

Airs à I, II, III et IV parties : Ma bergère est tendre et fidelle

Michel Lambert

Airs de Cour : Ombre de mon amant

Michel Lambert

Airs à I, II, III et IV parties avec la basse continue : Vos mespris chaque jour

Marc-Antoine Charpentier

Sans frayeur dans ce bois H 467

Jean-Henri d' Anglebert

Prélude

Robert de Visée

Chaconne

François Couperin

Second livre de Pièces de clavecin, 6ème Ordre : Les Baricades mystérieuses

Antoine Forqueray

Pièces de viole, Suite n°5 en do mineur : La Silva

Antoine Forqueray

Pièces de viole, Suite n°5 en do mineur : Jupiter

Jean-Philippe Rameau

Nouvelles suites de pièces de clavecin, Suite en sol : Les Sauvages

John Dowland

The Firste Booke of Songes or Ayres : 17. Come Again, Sweet Love doth Now Invite

John Dowland

Lachrimae, or Seven Tears : 1. Lachrimae antiquae

John Dowland

The Second Book of Songes or Ayres : 3. Sorrow, Sorrow, Stay, lend True Repentant Tears

John Dowland

Lachrimae, or Seven Tears : 11. The king of Denmark's Galliard

John Dowland

The Firste Booke of Songes or Ayres : Can she excuse my wrongs with Virtue's cloak ?

Jean Sébastien Bach

Suite pour violoncelle n°1 en sol majeur BWV 1007 : Prélude

Jasmin Toccata

To bandegui

Giovanni Girolamo Kapsberger

Toccata 6

Jasmin Toccata

Soudha

Jean Ambrosio Dalza

Calata

Jasmin Toccata

Dawar

Claudio Monteverdi/Giam Battista Anselmi

Quarto scherzo delle ariose vaghezze : Si dolce è'l tormento SV 332

Claudio Monteverdi

Scherzi musicali : Quel sguardo sdegnosetto SV 247

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes, 4ème entrée, Les Sauvages : Scène finale

Thomas Dunford

We are the ocean, each one a drop

Léa Desandre, mezzo-soprano

Thomas Dunford, théorbe

Jonathan Dunford, viole de gambe

Sylvia Abramowicz, viole de gambe

Jean Rondeau, clavecin

Keyvan Chemirani, percussions

Bonus web : Ecoutez le concert en intégralité