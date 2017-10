Steven Stucky, Steve Reich et Morton Feldman.

Concert donné le 10 septembre 2017 à 17h30 au réfectoire des Moines à l'Abbaye à Royaumont.

Programme du concert

Steve Reich (1936 - )

Know what is above you

Les Métaboles

Raphaële Kennedy, soprano solo

Lorraine Tisserant, soprano solo

Amandine Trenc, soprano solo

Aurélie Bouglé, alto solo

Léo Warynski, direction

Steven Stucky (1949-2016)

Whispers

(hommage à William Byrd)

Three new motets in memoriam Thomas Tallis

O admirabile commercium

O sacrum Convivium

O vos Omnes

Léo Warynski, direction

Morton Feldman (1926 - 1987)

Rothko Chapel, pour chœur, percussion, célesta et alto solo

Ensemble Multilatérale

Maxime Désert, alto

Hélène Colombotti, percussion

Elisa Humanes, célesta

Eric Whitacre (1970)

Ensemble Multilatérale

Léo Warynski : Direction

Créé en 2010 sous l’impulsion de Léo

Warynski, l’ensemble vocal Les Métaboles

réunit de jeunes chanteurs professionnels

investis dans le répertoire pour choeur a

cappella des XXe et XXIe siècles.

Solistes :

Raphaële Kennedy (1) (2)

Lorraine Tisserant (1)

Amandine Trenc (1) sopranos

Aurélie Bouglé (1) (2) alto

Anne-Claire Baconnais, Cécile Pierrot,

Caroline Villain sopranos

Bruno Kele Baujard, Mathilde Legrand,

Aline Quentin, Magali Hochet, Esther

Labourdette altos

Benjamin Aguirre Zubiri, Rémi Aguirre

Zubiri, Ryan Veillet, Kaelig Boché,

Hernan Alcala ténors

Julien Clément, René Ramos-Premier,

Marc Busnel, Adrien Bâty, Thibault

Daquin, David Colosio basses

Multilatérale

Créé en 2005 l’Ensemble Multilatérale, dont Yann Robin assure la direction artistique et Léo Warynski la direction musicale, met en oeuvre les projets du Collectif du même nom dans sa saison musicale. Ces trois dernières années le projet artistique du Collectif a évolué vers la littérature, le théâtre et les formes lyriques.

Ensemble Multilatérale :

Flûte : Keiko Murakami

Clarinette : Alain Billard

Harpe : Aurélie Saraf

Piano : Lise Baudouin

Percussion : Hélène Colombotti

Contrebasse : Nicolas Crosse

Direction : Léo Warynski

╬ Après-concert

Invitée : la directrice artistique de la programmation musicale du Festival d’Automne à Paris, Joséphine Markovits.

Klaus Huber (1924-2017)

Rauhe Pinselspitze (1992) pour violoncelle et percussions coréennes

Alexis Descharmes, violoncelle

Jean-Baptiste Leclère, buk

Enr. 2009

Aeon AECD 1089

Hilda Paredes (née en 1957)

Papalote – « Cuerdas del destino »

Jake Arditti, contre-ténor

Irvine Arditti, violon

Quatuor Arditti

Aeon AECD 1439

Salvatore Sciarrino (né en 1947)

Capriccio – 5. Presto

Irvine Arditti, violon

Aeon AECD 1755

Brian Ferneyhough (né en 1943)

Terrain

Irvine Arditti, violon

Asko Ensemble

Auvidis Montaigne MO 782029D

Mark Andre (né en 1964)

…auf… 1 pour orchestre

Orchestre de la SWR

Sylvain Cambreling, direction

Wergo 7322 2 / SWR

Luigi Nono (1924-1990)

… sofferte onde serene… pour piano et bande

Maurizio Pollini, piano

Deutsche Grammophon 423 248-2

György Kurtag (né en 1926)

… Quasi una fantasia… - Introduzione, Largo

Zoltan Kocsis, piano

Orchestre du festival de Budapest

Peter Eötvös, direction

Enr. 10 août 1993 (Salzbourg)

Col Legno WWE 2CD 31870