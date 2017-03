Le Collegium Vocale Gent de Philippe Herreweghe interprète Les Fontaines d'Israel de Schein

Concert donné le 29 novembre 2016 à 20h30 à l'Oratoire du Louvre à Paris.

Schein, compositeur sucré-salé

Johann Hermann Schein est un compositeur du début du 17e siècle, contemporain et ami de Heinrich Schütz. Contrairement à son ami, Schein n’était pas allé étudier à Venise en Italie, mais à l’époque, la musique d’avant-garde italienne circulait déjà en Allemagne, où Schein a occupé le poste de maître de chapelle à Weimar puis celui de Kantor de l’église Saint-Thomas de Leipzig (un siècle avant Jean-Sébastien Bach).

Schein disait composer « pour servir la méditation et la dévotion chrétienne lors de la célébration de services religieux mais aussi pour apporter un peu de divertissement lors de réunions entre honnêtes gens ». Cela montre bien que les registres profanes et sacrés étaient complémentaires, voire entremêlés, ce qui est le cas avec les Fontaines d’Israël : on y entend des textes religieux, issus de la Bible, mais traités musicalement comme des madrigaux profanes italien, c’est-à-dire complètement dramatisés. La musique est au service du texte et Schein recourt aux figuralismes (cette manière de suggérer ou d’expliciter musicalement, par des effets de rythmes, de répétitions, d’accélérations et/ou d’harmonies, une émotion ou le sens d’un mot). Encore une preuve que la musique protestante n’est pas nécessairement de la musique austère !

Programme du concert

Johann Hermann Schein (1586-1630)

Israelis Brünnlein (Les Fontaines d’Israël)

1. « O Herr, ich bin dein Knecht »

2. « Freue dich des Weibes deiner Jugend »

3. « Die mit Tränen säen »

4. « Ich lasse dich nicht »

5. « Dennoch bleibe ich stets an dir »

6. « Wende dich, Herr, und sei mir gnädig »

7. « Zion spricht: Der Herr hat mich verlassen »

« Lachrimae pavan » – John Dowland (luth seul)

10. « Da Jakob vollendet hatte »

11. « Lieblich und schöne sein ist nichts »

12. « Ist nicht Ephraïm mein teurer Sohn »

13. « Siehe an die Werk Gottes »

14. « Ich freue mich im Herren »

16. « Ihr Heiligen, lobsinget dem Herren »

17. « Herr, laß meine Klage »

« Da Jesus an dem Kreuze stund’ » – Samuel Scheidt (orgue seul)

18. « Siehe, nach Trost war mir sehr bange »

19. « Ach Herr, ach meine schone »

20. « Drei schöne Ding sind »

21. « Was betrübst du dich, meine Seele »

23. « O, Herr Jesu Christe »

25. « Lehre uns bedenken »

Dorothee Mields, soprano

Hana Blažíková, soprano

Robert Getchell, alto

Thomas Hobbs, ténor

Peter Koij, basse

Ageet Zweistra, violoncelle

Miriam Shalinsky, violon

Thomas Dunford, théorbe

Maude Gratton, orgue