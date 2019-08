Soirée spéciale Miles Davis

Présentation : Marjolaine Portier-Kaltenbach

Pour réaliser "Kind of Blue" et répondre à ses aspirations, Miles a constitué un sextet sur-mesure : Julian "Cannonball" Adderley, Paul Chambers, Jimmy Cobb, John Coltrane, Bill Evans et Wynton Kelly, autant de futurs illustres jazzmen que Miles a repérés, aiguillés, et marqués pour toujours au fer bleu.

Or, si Miles leur a permis de se perfectionner et de trouver leur voie, certains ont quant à eux en retour, impacté son son et ses orientations musicales, si bien que sa carrière est une véritable ode à la transmission inter-générationnelle. C'est donc à ce Miles mentor, chercheur d'or, révélateur de talents, et à ses partenaires, qui ont en retour marqué son style de leur empreinte, que nous rendons hommage ce soir.

Programmation musicale

John Lewis

Afternoonin Paris

DREYFUS JAZZ 1991

Dizzy Gillespie & his Orchestra

Emanon

The extravagant Mr Gillespie

Dizzy Gillespie, trompette, Milt Jackson, vibraphone, James Moody, saxophoniste ténor, John Lewis, piano, Ray Brown, contrebasse, Joe Harris, batterie

CRISTAL RECORDS 2017

The Charlie Parker All-Stars

Donna Lee

The Complete Savoy Studio Sessions

Charlie Parker, piano, Miles Davis, trompette, Bud Powell, saxophone alto, Tommy Potter, basse, Max Roach, batterie

SAVOY 1978

The Miles All-Stars

Milestones

The Complete Savoy Studio Sessions

Miles Davis, trompette, Charlie Parker, saxophone ténor, John Lewis, piano, Nelson Boyd, basse, Max Roach, batterie

SAVOY 1978

Johann Sebastien Bach

Prélude n°13 - pour piano - BOF : La vie promise

John Lewis, piano

UNIVERSAL 2002

Duke Ellington

Ko-ko

The Modern Jazz Quartet For Ellington

John Lewis, piano, Milt Jackson, vibraphone, Percy Heath, basse, Connie Kay, batterie

EAST WEST 1988

Miles Davis

Rouge

Birth of The Cool

Miles Davis, trompette, Jay Jay Johnson, trombone, Sandy Wiegelstein, cor d'harmonie, John Barber, tuba, Lee Konitz, saxophone alto, Gerry Mulligan, saxophone baryton, John Lewis, piano, Nelson Boyd, basse, Kenny Clarke, batterie

CAPITOL 1949

Miles Davis

Moon Dreams

Birth of The Cool

Miles Davis, trompette, Jay JayJohnson, trombone, Gunther Schuller, cor d'harmonie, John Barber, tuba, Max Roach, batterie

CAPITOL 1949

Gil Evans

Blues for Pablo

Miles Ahead

Miles Davis, Gil Evans Orchestra

CBS 1957

Léo Delibes

The Maids of Cadiz

Miles Ahead

Miles Davis, Gil Evans Orchestra

CBS 1957

Miles Davis

Solea

Sketches Of Spain

COLUMBIA 2013

John Coltrane

Don’t Blame Me

First Giant Steps

Dexter Culbertson, trompette, Norman Poulshock, piano, Willie Stauder, contrebasse, Joe Timer, batterie

RLR 2006

The Miles Davis Quintet

Stablemates

The New Miles Davis Quintet

Miles Davis, trompette, John Coltrane, saxophone baryton, Red Garland, piano, Paul Chambers, contrebasse, Philly Joe Jones, batterie

PRESTIGE 2009

The Miles Davis Quintet

In Your Own Sweet Way

Workin' with the Miles Davis Quintet

Miles Davis, trompette, John Coltrane, saxophone ténor, Red Garland, piano, Paul Chambers, basse, PhillyJoe Jones, batterie

PRESTIGE 1987

The Miles Davis Quintet

Airegin

Cookin Relaxin

Miles Davis, trompette, John Coltrane, saxophone ténor, Red Garland, piano, Paul Chambers, basse, PhillyJoeJones, batterie

PRESTIGE 1991

Miles Davis

Milestones

Milestones CD 3

Miles Davis, trompette, CannoballAdderley, saxophone alto, John Coltrane, saxophone ténor, Red Garland, piano, Paul Chambers, contrebasse, PhillyJoe Jones, batterie

COLUMBIA 2013

Bill Evans

I Got It Bad (And That Ain't Good)

The Complete Riverside Recordings

Teddy Kotick, contrebasse, Paul Motian, batterie

RIVERSIDE 1987

Miles Davis

Bye Bye Blackbird

At Newport

Miles Davis, trompette, Julian Adderley, saxophone alto, John Coltrane, saxophone ténor, Bill Evans, piano, Paul Chambers, basse, Jimmy Cobb, batterie

COLUMBIA 1982

Bill Evans Trio

Minority

Everybody Digs Bill Evans

Bill Evans, piano, Sam Jones, contrebasse, PhillyJoe Jones, batterie

RIVERSIDE 1983

Bill Evans

Epilogue

Every body Digs Bill Evans

Bill Evans, piano

RIVERSIDE 1983

Georges Russel

Ezz-thetic

Jazz workshop

Art Farmer : trompette, Hal McKusick, saxophone alto et flûte, Barry Galbraith, guitare, Bill Evans, piano, MiltHinton, contrebasse, Joe Harris, batterie

BLUE BIRD 1987

Miles Davis

Nuit sur les Champs-Élysées

BOF / Ascenseur pour l'échafaud

Miles Davis (trompette), René Urtreger(piano), Pierre Michelot (basse), Kenny Clarke (batterie)

FONTANA 1958