avec à la table

, © Anne-Lise Parotte

Ivan Pastor (fondateur du label Forlane)

Gérard Corbiau (réalisateur)

Alain Lanceron (président d'Erato Warner Classics)

Pierre Constant (metteur en scène)

Bernard de Launois (président e la Chapelle Musicale Reine Elisabeth)

et sur scène

, © Anne-Lise Parotte

Jean-Philippe Collard Neven (piano)

Jean-Louis Rassinfosse (contrebasse)

le Quatuor Debussy (quatuor à cordes)

Natalie Dessay (soprano colorature)

chanteuses de la Chapelle Musicale Reine Elisabeth:

ElisabethJulia Szproch,Katarina Van Drogenbroek et Yu Shao

accompagnées par le pianiste Philippe Riga

PROGRAMMATION MUSICALE

La "Séguedille" de Carmen de Bizet

Hu Shao, ténor & Katarina Van Droognbroeck, mezzo-soprano ; Philippe Riga, piano

Bill Evans We "will meet again"

Natalie Dessay, chant ; Jean-Philippe Collard Neven, piano

L’incontournable air de Nemorino dans l’Elixir d'amour de Donizetti "Una furtiva lagrima "

Hu Shao, ténor ; Philippe Riga, piano

Cole Porter "Miss Otis regrets"

Natalie Dessay, soprano ; Jean-Philippe Collard Neven, piano

" Angiol di pace" de Bellini

Yulia Szproch, soprano ; Katarina Van Droogenbroeck, mezzo-soprano ; Hu Shao, ténor ; Philippe Riga, piano

Andantino doucement expressif (3ème mvt du quatuor de Debussy)

Quatuor Debussy

Carlos Gardel “Edia que me quiera” arrangement Jean-Philippe Collard Neven

Jean-Philippe Collard Neven, piano ; Jean-Louis Rassinfosse, contrebasse

"Piangero la sorte mia" extrait du Jules César de Haendel

Yulia Szproch ; soprano ; Philippe Riga, piano

"Alto giove" extrait de l’opéra de Porpora Polifemo

Katarina Van Droogenbroeck, mezzo-soprano ; Philippe Riga, piano

"Nuit paisible" de Béatrice & Benedict de Berlioz

Yulia Szproch, soprano ; Katarina Van Droogenbroeck, mezzo-soprano ; Philippe Riga, piano

"Autour de Maurice"

Quatuor Debussy

Jean-Louis Rassinfosse, contrebasse & Jean-Philippe Collard Neven, piano

Ella Fitzgerald "Summertime"

Yulia Szproch, soprano ; Jean-Philippe Collard Neven, piano