Soirée des Diapasons d'Or 2017

Depuis plus de 20 ans, les Diapasons d'Or de l'année se sont imposés comme la récompense la plus prisée en matière d'enregistrement discographique. Ils couronnent les plus disques et DVD classiques au cours des douze derniers mois. Les Diapasons d'Or sont décerné par un jury composé de critiques du magazine Diapason et de producteurs de France Musique.

Avec notamment : Victor-Julien Lafferière (violoncelle), Adam Laloum (piano), Florian Noack (piano), Katherina Suske (chef de la Freitagsakademie), Edoardo Torbianelli (pianoforte), le trio Wanderer...

Dans la continuité de cette soirée, Lionel Esparza recevra les lauréats en direct dans son Classic Club...