Sibelius, Mahler et Janáček par l'Orchestre National de France dirigé par Jukka-Pekka Saraste

Concert #1

Jean Sibelius

Les Océanides

Gustav Mahler

Des Knaben Wunderhorn (extraits)

Invitée #1 : Sarah Connolly (mezzo-soprano)

Née dans le comté de Durham, Sarah Connolly a étudié le piano et le chant au Royal College of Music, dont elle est désormais Fellow. Elle a obtenu le titre de Singer Award de la Royal Philharmonic Society en 2012. En 2017-2018, elle a fait ses débuts au Wiener Staatsoper dans une nouvelle production d’Ariodante, a tenu le rôle-titre de Giulio Cesare au Festival de Glyndebourne et celui de Brangäne dans Tristan et Isolde au Gran Teatro del Liceu. Parmi les rôles qu’elle a interprétés : Fricka (Covent Garden et Bayreuther Festspiele), Brangäne (Covent Garden & Festspielhaus Baden-Baden), le Compositeur d’Ariadne auf Naxos et Clairon de Capriccio (Metropolitan Opera) ou encore Gertrude lors de la creation du Hamlet de Brett Dean (Festival de Glyndebourne) etc. Au concert, elle interprète The Dream of Gerontius d’Elgar, la Deuxième et la Troisième Symphonie de Mahler, Le Chant de la terre et les Lieder des Knaben Wunderhorn, Cléopâtre de Berlioz… Elle a créé des oeuvres de John Tavener, Mark Anthony Turnage, Sally Beamish, Judith Weir, Jonathan Harvey.

Gustav Mahler

Wer hat dies Liedlein erdacht

Orchestre des Champs Elysées

Sarah Connolly (mezzo-soprano)

Dietrich Hensschel (baryton)

Philippe Herreweghe (direction)

HMC 2006

Gustav Mahler

Des Antonius von Padua Fischpredigt (Le sermon aux poissons de Saint-Antoine de Padoue)

Orchestre des Champs Elysées

Sarah Connolly (mezzo-soprano)

Dietrich Hensschel (baryton)

Philippe Herreweghe (direction)

Invité #2 : Jukka-Pekka Saraste (chef d'orchestre)

Né à Heinola (Finlande), Jukka Pekka Saraste commence sa carrière en tant que violoniste avant de se former à la direction d’orchestre auprès de Jorma Panula à l’Académie Sibelius d’Helsinki. Passionné par la musique d’aujourd’hui, il dirige volontiers celle de ses compatriotes Esa-Pekka Salonen et Kaija Saariaho, mais aussi Dutilleux, Lindberg, etc., et cofonde en 1983 l’orchestre de chambre Avanti ! Il devient simultanément, en 1987, premier chef du Scottish Chamber Orchestra et directeur musical de l’Orchestre symphonique de la Radio finlandaise, dont il est depuis lors chef lauréat. De 1994 à 2001, il est directeur musical de l’Orchestre symphonique de Toronto, puis premier chef invité du BBC Symphony Orchestra de 2002 à 2005 avant d’occuper, de 2006 à 2013, le poste de directeur musical de l’Orchestre philharmonique d’Oslo, dont il est désormais chef lauréat. Conseiller artistique de l’Orchestre symphonique et du Festival Sibelius de Lahti de 2008 à 2011, il est depuis 2010 directeur musical de l’Orchestre symphonique de la WDR à Cologne. Il est par ailleurs fondateur de l’Orchestre de chambre de Finlande et de l’Orchestre du Festival de Tammisaari. Au sein de sa discographie, on note les Symphonies n° 5, 6 et 8 de Mahler, L’Oiseau de feu de Stravinsky, Pelléas et Mélisande de Schoenberg, la Huitième Symphonie de Bruckner, etc. Jukla-Pekka Saraste a été invité par l’Orchestre Philharmonique de Radio France à diriger Roméo et Juliette de Berlioz en octobre 2016, et, en octobre 2017, un programme Grieg-Bruckner. Il dirigera la Huitième Symphonie de Mahler le 29 juillet prochain, dans le cadre des Chorégies d’Orange, concert qui réunira notamment les quatre formations musicales de Radio France.

Igor Stravinsky

Apparition des treize princesses enchantées, Jeu des princesses avec les pommes d’or (Scherzo), L’Oiseau de feu

Orchestre symphonique de la WDR de Cologne,

Jukka-Pekka Saraste (direction)

PROFIL 2011

Concert #2

Leoš Janáček

Messe glagolitique

Simona Šaturová soprano

Sarah Connolly mezzo-soprano

Mati Turi ténor

Mischa Schelomianski basse

Iveta Apkalna orgue

Chœur de Radio France

Nicolas Fink chef de chœur

Orchestre National de France

Jukka-Pekka Saraste direction

Après-concert

Igor Stravinsky

Allegro, Concerto pour piano et instruments à vents

Alexei Lubimov (piano)

Orchestre symphonique de Toronto

Jukka Pekka Saraste (direction)

Finlandia recordes 1997

Igor Stravinsky

Scherzo fantastique op. 3

Orchestre symphonique de la WDR de Cologne

Jukka-Pekka Saraste (direction)

PROFIL 2011

