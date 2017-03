La Bien-Aimée, ballet oublié de Darius Milhaud en re-création mondiale

Concert donné le 8 avril 2016 à 20h30 à la Grande salle de la Philharmonie 1 à Paris.

Présentation : Odile Sambe de Ricaud ♥

En 1913, un séisme se produit à Paris : la création du Sacre du printemps suscite un scandale mémorable, à la hauteur de la modernité de ce ballet que Stravinski avait voulu comme un hymne au paganisme, au primitivisme et aux forces obscures de l’âme humaine. Il n’y a pas d’histoire dans ce ballet chorégraphié par Nijinski, juste deux tableaux : l’adoration de la Terre et le sacrifice d’une adolescente sous les yeux de la communauté réunie en transe. La musique est l’une des plus incroyables jamais écrites : puissante, rythmée, éclatante, virtuose, enchevêtrée, elle vous emporte dans un tourbillon de force vitale. En comparaison, La Bien-Aimée de Darius Milhaud est bien sage. Il s’agit d’un ballet en un acte pour pianola (piano mécanique) et orchestre écrit en 1928, collant des musiques de Schubert et de Liszt. Cette partition, non éditée, non enregistrée, tombée dans un oubli total, va revivre sous la baguette d’Enrique Mazzola.

Programme du concert ♪♪♪

Franz Schubert (1797 - 1828)

Rosamunde Fürstin von Zypern op 26 D 797 : Die Zauberharfe D 644 (1823)

(La harpe enchantée D 644, Ouverture)

pour orchestre

Darius Milhaud (1892 - 1974)

La Bien-Aimée op 101 (1928) 40'15 (37'11)

Ballet sur un argument d'Alexandre Benois d'après Schubert et Liszt orchestré par Darius Milhaud. Re-création mondiale.

1. Ouverture : Sposalizio / Liszt

2. Valse - Impromptu / Liszt

3. Valse III / Schubert, Liszt

4. Première valse oubliée / Liszt

5. Valse VI / Schubert, Liszt

6. Final / Grand galop chromatique / Liszt

La Bien-Aimée de Darius Milhaud est un ballet en un acte pour pianola (piano mécanique) et orchestre collant des musiques de Liszt et Schubert, créé le 22 novembre 1928 à l’Opéra de Paris (soirée qui vit aussi la naissance du Boléro de Ravel). Cette partition, non enregistrée, était tombée dans un oubli total. Les rouleaux du pianola ont été entièrement reconstruits par Rex Lawson, grand spécialiste et passionné de l’instrument.

Bis :

Claude Debussy / Rex Lawson

Fantaisie sur Clair de Lune de Claude Debussy

Igor Stravinsky (1882 - 1971)

Le Sacre du Printemps

Rex Lawson : Pianola

Orchestre National d'Ile de France

Enrique Mazzola : Direction

▼Après - concert ♪♪

Darius Milhaud

Octuor op 291 (quatuors n°14 et n°15 joués simultanément), extraits

Quatuor Parisii et Quatuor Manfred

NAÏVE V 4891