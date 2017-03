Schoeller, Kodaly, Kurtag par l'OPRF, en direct de l'Auditorium de la Maison de la radio

Le Concert du soir du vendredi 10 mars 2017 en direct de l'Auditorium de la Maison de la Radio à Paris.

Présentation : Dominique Boutel

Programme du concert

Zoltan Kodaly (1882 - 1967)

Hary Janos, suite

Philippe Schœller (1957)

The Eyes of the Wind, concerto pour violoncelle et orchestre

György Kurtag (1926)

Stele op. 33

Philippe Schœller

"Âme", Symphonie n°2

(commande de Radio France, création mondiale)

Pascal Rophé : Direction

Jean-Guihen Queyras :

Orchestre Philharmonique de Radio France

Schœller en quelques dates :

Naissance 13 avril 1957