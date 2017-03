Saariaho : Cloud Trio en concert de clôture !

Concert donné le 19 février 2017 dans l'Auditorium de la Maison de la Radio, dans le cadre du Festival Présences 2017.

Présenté par Arnaud Merlin.

Programme du concert ♪♪

Kaija Saariaho (1952-)

Cloud Trio (2009)

Ensemble Court-Circuit

Alexandra Greffin-Klein, violon

Béatrice Gendek, alto

Alexis Descharmes, violoncelle

Jeremias Iturra (1983-)

Reverse tracking shot (2016)

(Commande Radio France / Alla Breve - Création Mondiale)

Ensemble Court-Circuit

Jérémie Fèvre, flûte

Pierre Dutrieu, clarinette

Jean-Marie Cottet, piano

Alexandra Greffin-Klein, violon

Alexis Descharmes, violoncelle

Jean Deroyer, direction

Luis Fernando Rizo-Salom (1971-2013)

Quatre Pantomimes pour six (2013)

Ensemble Court-Circuit

Jérémie Fèvre, flûte

Pierre Dutrieu, clarinette

Hugues Viallon, cor

Alexandra Greffin-Klein, violon

Béatrice Gendek, alto

Alexis Descharmes, violoncelle

Jean Deroyer, direction

Jerôme Combier (1971-)

Die Finsteren Gewässer der Zeit (Création Mondiale, 2012)

Ensemble Court-Circuit

Jérémie Fèvre, flûte

Pierre Dutrieu, clarinette

Jean-Marie Cottet, piano

Alexandra Greffin-Klein, violon

Alexis Descharmes, violoncelle

Jean Deroyer, direction

Gérard Grisey (1946-1998)

Talea (Commande Radio France, 1985-1986)

Ensemble Court-Circuit

Jérémie Fèvre, flûte

Pierre Dutrieu, clarinette

Jean-Marie Cottet, piano

Alexandra Greffin-Klein, violon

Alexis Descharmes, violoncelle

Jean Deroyer, direction

Court-Circuit

Jérémie Fèvre, flûte

Pierre Dutrieu, clarinette

Hugues Viallon, cor

Alain Rigollet, trombone

Jean-Marie Cottet, piano

Alexandra Greffin-Klein, violon

Béatrice Gendek, alto

Alexis Descharmes, violoncelle

Jean Deroyer, direction

Après - concert

invité : Jean Deroyer

Philippe Hurel (né en 1955)

Tour à tour 3 (extrait)

Jean Deroyer, direction

Enr. 2012

OPMC Classics

Pierre Boulez (1925-2016)

Sur Incises pour trois pianos, trois harpes et trois percussions-claviers (1996-1998)

Bertrand Chamayou, Jean-Frédéric Neuburger et Sébastien Vichard, pianos

Valeria Kafelnikov, Manon Louis et Camille Roux, harpes

Florent Jodelet, Emmanuel Curt et Gilles Rancitelli, percussions

Jean Deroyer, direction

Enr. 22 juillet 2013 (Montpellier, Opéra Comédie)

Bande Radio France