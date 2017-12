Rossini, Rota, Revueltas, Gershwin et l'Orchestre National de Radio France dirigés par Gustavo Gimeno

Le Concert, 1ère partie

Gioacchino Rossini

Ouverture de La Pie voleuse (La Gazza ladra)

Orchestre National de France, Luc Héry 1er violon solo

Gustavo Gimeno, direction

Nino Rota

Le Guépard (danses) :

I. Valzer Verdi

II. Mazurka

III. Balletto

IV. Polka

V. Quadriglia

VI. Galop

VII. Valzer del Commiato

Orchestre National de France

Gustavo Gimeno, direction

Nino Rota

Divertimento concertante pour contrebasse et orchestre

I. Allegro – Allegro maestoso

II. Marcia. Allegramente

III. Aria. Andante

IV. Finale. Allegro marcato

Maria Chirokoliyska, contrebasse

Orchestre National de France

Gustavo Gimeno, direction

L'entracte

Avec Maria Chirokoliyska, 1ère contrebassiste solo de l'Orchestre National de France

Franz Anton Hoffmeister

Concerto pour contrebasse n° 1 en mi bémol majeur : III. Finale Presto

Edicson Ruiz, contrebasse / Orchestre Symphonique Simon Bolivar, dir. Christian Vasquez

Phil Harmonie

Giovanni Bottesini

Grand Duo concertant pour violon et contrebasse : II. Andante

Minov Mitchev, violon / Enzo Radukanov, contrebasse

Melodiya

Giacchino Rossini

Duetto pour violoncelle et contrebasse en ré majeur : II. Andante molto

Alexandre Giordan, violoncelle / Maria Chirokoliyska, contrebasse

Extrait d’un concert de l’ONF à l’Opéra Comique, enregistrement 28 janvier 2009

Eijohunani Rautavaara

Angel of Dusk pour contrebasse et orchestre : III. His Last Appearance

Esko Laine, contrebasse / Tapiola Sinfonietta, dir. Jean-Jacques Kantorow

BIS

Le Concert, 2ème partie

Silvestre Revueltas

Sensemayá

Orchestre National de France, Luc Héry 1er violon solo

Gustavo Gimeno, direction

George Gershwin

Catfish Row, Suite symphonique de « Porgy and Bess »

I. Catfish Row

II. Porgy Sings

III. Fugue

IV. Hurricane

V. Good Morning, Sistuh

Orchestre National de France, Luc Héry 1er violon solo

Gustavo Gimeno, direction