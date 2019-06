René Jacobs dirige la Missa Solemnis de Beethoven

Concert donné le 6 mai 2019 à la Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris.

Programme du concert

Ludwig van Beethoven

Missa solemnis en ré majeur op. 123

Polina Pastirchak, soprano

Sophie Harmsen, mezzo-soprano

Steve Davislim, ténor

Johannes Weisser, basse

RIAS Kammerchor

Denis Comtet, chef de chœur

Freiburger Barockorchester

Direction : René Jacobs

Après-concert

Georg Friedrich Haendel

Le Messie HWV 56

Harmonia Mundi HMC 801928.29

Le Messie : I know that my redeemer liveth (Air de soprano), Worthy is the Lamb that was slain (Amen Chœur)

Kerstin Avemo, soprano

Patricia Bardon, contralto

Lawrence Zazzo, haute-contre

Kobie Van Rensburg, ténor

Choeur du Collège Clare de Cambridge

Orchestre Baroque de Fribourg

Direction : René Jacobs