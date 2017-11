Récital Momo Kodama au Festival Musica 2017

Programme du concert

Olivier Messiaen (1908-1992)

Catalogue d'oiseaux (1956-58), 7e livre n° 12 : « Le Traquet rieur »

Claude Debussy (1862-1918)

Douze Études (1915) livre II n° 10 « pour les sonorités opposées »

Toshio Hosokawa (1955-)

Étude I-VI (2011-13) étude 2 « Point And Line »

Claude Debussy

Douze Études (1915) extr. :

livre I n° 1 « pour les cinq doigts, d'après Monsieur Czerny »

livre II n° 7 « pour les degrés chromatiques »

livre II n° 8 « pour les agréments »

Rodolphe Bruneau-Boulmier (1982)

Figures d’atelier – extr. (2015)

Claude Debussy

Douze Études (1915) livre II n° 11 « pour les arpèges composés »

Toru Takemitsu (1930-1996)

Rain Tree Sketch (1982)

Régis Campo (1968)

Étude pour les cordes bloquées (2010)

Toshio Hosokawa

Mai - Uralte japanische Tanzmusik (2012)

Claude Debussy

Douze Études (1915) livre I n° 5 « pour les octaves »

Momo Kodama Piano

◄► Après - concert ◄►

Invités : Alireza Farhang et Jean-Luc Menet

► Programmation musicale ◄

Klaus Huber (1924-2017)

Vida y muerte no son mundos contrarios

Jean-Luc Menet, flûte alto, Caroline Delume, théorbe, Magid El-Bushra, contre-ténor

CD Stradivarius STR 37039 (publication 2017)

Philippe Maintz (né en 1977)

Trawl (2013)

pour flûte, clarinette, violon, violoncelle, piano

Ensemble Alternance

Frédéric Baldassare, violoncelle

Jean-Marie Cottet, piano

Dirk Descheemaeker, clarinette

Jacques Ghestem, violon

Jean-Luc Menet, flûte

CD Stradivarius STR 37080 (publication 2017)

Philippe Schoeller (né en 1957)

Incantation V

Ensemble Alternance

Philippe Berrod, clarinette

Jean-Marie Cottet, piano

Alexis Descharmes, violoncelle

Jacques Ghestem, violon

Véronique Ghesquière, harpe

Jean-Luc Menet, flûte

Pierre-Henri Xuereb, alto et viole d'amour

CD "Voix Intérieures" label 3D Classic (publication 2002)

Alireza Farhang

Eiwan (2014)

Ensemble Alternance

Alexandra Greffin Klein, violon

Christophe Mathias, violoncelle

Dimitri Vassilakis, piano

Enr. festival Pontino -Italie-2014)

Document du compositeur

►Ensemble Alternance

Jean Luc Menet

Directeur artistique

8, rue d'Ormesson

75004 Paris-F

tel:+33612735291

Mehdi Khayami

Tirazis (2012-2013)

Pomeriggi Musicali Orchestra

Dario Garegnani, direction

Enr. 16 février 2013 (Milan, conservatoire Giuseppe-Verdi)

Document du compositeur

Arsalaan Aabedian

Abdschadstudie (2013)

Luisa Piewak, flûte

Dominik Löhrke, saxophone

Aleksandra Szugot, violon

Yuan-Jou Hsu, percussion

Tzu-Yu Yang, violoncelle

Jedrzej Tymezuk, direction

Enr. Hanovre (Richard Jakoby Saal, Hochschule für Musik)

Document du compositeur;

Medhi Kazerouni

2 (2015) pour alto seul

Louis Bonna, alto

Document du compositeur

Ali Gorji

Circulus (2010) pour accordéon et chalemie

Margit Kern, accordéon

Katharina Bäuml, chalemie

« Miniatures : Renaissance Music New Music by Mixtura »

Genuin Classics GEN11219