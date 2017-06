Récital de la soprano Sonya Yoncheva : Haendel, Rameau, Purcell

Concert donné le 18 avril 2017 à 20h30 à la Philharmonie, à Paris.

Programme du concert

Georg Friedrich Haendel

Giulio Cesare in Egitto (extr.) :

-Sinfonia

-V'adoro pupille

-Non disperare

-Marche

-Se pietà di me non senti

Jean-Philippe Rameau

Dardanus (extr.) :

-Ouverture

-L’Amour, le seul Amour

-Menuet tendre en Rondeau - Premier et Deuxième Tambourin

Jean-Philippe Rameau

Castor et Pollux (extr.) :

-Tristes apprêts

Jean-Philippe Rameau

Les Indes galantes (extr.) :

-Forêts paisibles

Georg Friedrich Haendel_

Alcina_ (extr.) :

-Ouverture

-Tornami a vagheggiar

Georg Friedrich Haendel

Theodora (extr.) :

-With darkness, deep as is my moe

Henry Purcell

Dido and Aeneas (extr.) :

-Ouverture

-Thy hand Belinda... When I am laid in earth

Sonya Yoncheva, soprano

Accademia Montis Regalis

Alessandro De Marchi, clavecin et direction