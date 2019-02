Récital de Julie Fuchs, accompagnée par Alphonse Cemin

Concert donné le 21 janvier 2019 à l'Athénée Théâtre Louis-Jouvet à Paris dans le cadre des lundis musicaux

Programme du concert

Barbara

Une petite cantate

Claude Debussy

Ariettes oubliées L 63

Claude Debussy

Regret L 59

Claude Debussy

La romance d'Ariel L 58

Claude Debussy

Apparition L 57

Francis Poulenc

3 poèmes de Louise de Vilmorin FP 91

George Crumb

Apparition (Elegiac songs and vocalises)

Cole Porter

Apparition (Elegiac songs and vocalises)

Cole Porter

Out of this world (extrait) : Use your imagination

Cole Porter

Mexican Hayride (extrait) : Sing to me guitar

BIS :

Francis Poulenc

Fiançailles pour rire FP 101 (extrait) : 5. Violon

Cole Porter

Ev'ry time we say goodbye

Claude Debussy

Nuit d'étoiles L 2