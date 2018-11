Récital de François-Frédéric Guy à Bagatelle

Concert donné le 16 septembre 2018 à 16h à l'Orangerie de Bagatelle à Paris dans le cadre du Festival Les Solistes à Bagatelle

Claude Debussy (1862-1918)

Livre 2 (extr.)

Préludes

Livre 1 (extr.)

Brouillards

La Puerta del Vino

Les Fées sont d'exquises danseuses

Feux d'artifice

Reflets dans l'eau

Tristan Murail (1947)

Cailloux dans l’eau

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Variations Eroïca opus 35

Bis :Johannes Brahms (1833 - 1897)

Intermezzo en mi mineur op 119 n°2

François-Frédéric Guy, piano

Après-Concert ♫

Giuseppe Verdi (1813 – 1901)

Messa da requiem : Dies irae

Orchestre Philharmonique de Berlin

Orfeon Donostiarra

Chœur de la Radio Suédoise

Chœur de Chambre Eric Ericson

Angela Gheorghiu, soprano

Claudio Abbado, direction

WARNER CLASSICS

Franz Liszt (1811 – 1886)

Totentanz S 126 - paraphrase sur le Dies irae pour piano et orchestre

Orchestre Symphonique de Boston

Krystian Zimerman, piano

Seiji Ozawa, direction

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Camille Saint-Saëns (1835 – 1921)

Requiem op 54 pour soprano double choeur quintette à cordes 4 vents harpe et orgue : Dies irae

Chœur et orchestre Madrigal de Paris

Clémentine Decouture, soprano

Pierre Calmelet, direction

SM CLASSIQUE

Einojuhani Rautavaara (1928 – 2016)

A Requiem in our time pour cuivres et percussion : Dies irae

Orchestre Symphonique de la Radio Finlandaise

Hannu Lintu, direction

ONDINE

Serge Prokofiev (1891 – 1953)

Alexandre Nevski op. 78 : La bataille sur la glace

Orchestre National de l'URSS

Ensemble Choral de da République de Russie

Evgueni Svetlanov, direction

CHANT DU MONDE

Johann Adolf Hasse (1699 – 1783)

Requiem en Mi bémol Maj : Dies irae

Orchestre Baroque de Dresde

Chœur de Chambre de Dresde

Simona Houda-Saturova, soprano

Britta Schwarz, contralto

Eric Stoklossa, ténor

Gotthold Schwarz, basse

Hans Christoph Rademann, direction

CARUS

Christoph Willibald Von Gluck (1714 – 1787)

Orphée et Eurydice : Air des furies (Acte II)

Les Talens Lyriques

Christophe Rousset, direction

VIRGIN CLASSICS

Robert Schumann (1810 – 1856)

Märchenbilder op 113 : Rasch

Lise Berthaud, alto

Adam Laloum, piano

APARTE

Robert Schumann (1810 – 1856)

Requiem en Ré bémol Maj op 148 : 3. Dies irae

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Choeur de la Radio Bavaroise

Wolfgang Sawallisch, direction

RCA