Récital d'orgue, Francesco Filidei

Concert donné le 18 février 2017 à 16h00 à l'Auditorium de la Maison de la Radio à Paris dans le cadre du Festival Présences 2017, "Kaija Saariaho, un portrait".

Présentation : Arnaud Merlin

Programme du concert

Olivier Messiaen (1908 - 1992)

Livre d’orgue (extraits) (1951)

Deux extraits de "7 Pièces pour orgue" :

- 3. Les Mains de l’Abîme : Pour les Temps de Pénitence

- 4. Chants d’oiseaux : Pour le Temps Pascal

Mauro Lanza (1975 - )

Negativo (2006)

Francesco Filidei, orgue Grenzing de la Maison de la Radio

François-Bernard Mâche (1935 - )

Guntur Sari (1990)

Francesco Filidei, orgue Grenzing de la Maison de la Radio

Hector Parra (1976 - )

Tres Miradas (2016)

Commande Radio France - Création mondiale :

1. Where are you ? ...a kiss on the landscape

2. Se me duerme la vida

3. No Life, no Death

Francesco Filidei, orgue Grenzing de la Maison de la Radio

Iannis Xenakis (1922 - 2001)

Gmeeoorh (1974)

Version pour orgue de 56 notes.

Francesco Filidei, orgue Grenzing de la Maison de la Radio

▼Après - Concert

Invité : Francesco Filidei

, © Philippe Stirnweiss

Francesco Filidei (né en 1973)

Killing Bach

SWR Baden-Baden

François-Xavier Roth, direction

Enr. 18 octobre 2015 (Donaueschingen)

Document du compositeur

Francesco Filidei

Dormo molto amore

Les Cris de Paris

Geoffroy Jourdain, direction

Enr. février 2016 (Radio France)

« IT »

No Mad Music NMM 040