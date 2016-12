Récital d' Orgue de Noël par Daniel Roth

Concert de Noël :

Johann Sebastian Bach

Prélude et fugue en do majeur BWV 547

Max Reger

Weihnachten opus 145 n° 3

Johann Sebastian Bach

Variations canoniques sur « Vom Himmel hoch, da komm’ ich her » BWV 769

Louis James Alfred Lefébure-Wely

Noël, offertoire pour le jour de Noël

Charles-Marie Widor

Symphonie n°9 en ut mineur « Gothique » opus 70 (extraits)

Louis Vierne

Deuxième Symphonie (extrait) : Scherzo

Daniel Roth

Artizarra pour la fête de l’Epiphanie

Alexandre Guilmant

Marche religieuse en Fa sur le thème « Lift up your heads » de Haendel opus 15 n° 2

Daniel Roth, orgue

Après - Concert

Programmation musicale, à venir....