Ramon Lazkano et Matthias Pintscher

Concert donné le 15 novembre 2016 à 20h30 à la Salle des concerts de la Philharmonie 2 à Paris dans le cadre du Festival d'Automne à Paris.

Programmation musicale ♪♪♪

Présentation : Arnaud Merlin

Ramon Lazkano (1968 - )

Errobi-2 pour flûte basse, clarinette basse et piano (2008)

Izarren hautsa, pour petit ensemble (2014)

Egan-3 pour ensemble (2007)

Egan-4 pour ensemble (2007)

Matthias Pintscher (1971 - )

Celestial 1

Celestial 2

Occultation

Ensemble Intercontemporain

Matthias Pintscher : Direction

Jean-Christophe Vervoitte : Cor

Ramon Lazkano, né en 1968, vit à Paris et à Saint Sébastien, sa ville natale, où il enseigne au conservatoire supérieur de musique. Matthias Pintscher est directeur musical de l’ensemble intercontemporain.

Après - concert

invitée : Joséphine Markovits↓

Directrice artistique de la programmation musicale du Festival d’Automne à Paris, Joséphine Markovits.

Pierre-Paul Berzaitz (né en 1951)

Pastorale Jean Pitrau – duo « Même si je reste seul »

Mathilde Baque et Johane Etchebarne

Document de l’invitée

Pierre-Yves Macé (né en 1980)

Angelus Novus – AntiFaust

Kind des Faust (extrait)

Juliette de Massy, soprano (l’Enfant)

Laurent Bourdeaux, baryton-basse (Mephistopheles)

Léo-Antonin Lutinier, contre-ténor (Mephistopheles)

Naaman Sluchin, violon

Barbara Giepner, alto

Maitane Sebastián, violoncelle

Document de l’invitée

Wolfgang Rihm (né en 1952)

Et lux

Huelgas Ensemble

Minguet Quartet

Paul van Nevel, direction

CD ECM 2015

Robert Ashley (1930-2014)

Perfect Lives - The Supermarket (Robert Ashley, texte et musique)

Robert Ashley (le Narrateur)

Blue Gene Tyranny, piano, claviers

Jill Kroesen, voix (Isolde)

David van Tieghe, percussion

Lovely Music Ltd (New York, 1991)

Brian Ferneyhough (né en 1943)

Intermedio alla ciaccona

Irvine Arditti, violon

Disques Montaigne WM 334

Salvatore Sciarrino (né en 1947)

La Terrible et épouvantable histoire du Prince de Venosa et de la belle Maria (pour opéra de marionnettes siciliennes, 1999) – « Tu m'uccidi O crudele »

Carola Gai, voix

Lost Cloud Quartet, saxophones

Jonathan Faralli, percussions

CD Zig Zag Territoires