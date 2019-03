Rachmaninov et Strauss par l'Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Lahav Shani

Concert #1

Sergueï Rachmaninov

Trio élégiaque n°1 en sol mineur

Invité #1 : Makoto Ozone (pianiste)

, © Radio France / Laura Jachymiak

Né à Kobe (Japon), Makoto Ozone a donné son premier récital au Carnegie Hall de New York, en 1983, à la suite de sa formation au Berklee College of Music. Sa carrière dans le domaine du jazz l’a vu se produire et enregistrer en compagnie de Gary Burton, Chick Corea, Paquito D’Rivera, Anna Maria Jopek, Branford Marsalis, etc. En 2004, il a formé son propre big band au Japon, No Name Horses, avec lequel il effectue des tournées en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Parallèlement à sa carrière dans le domaine du jazz, il est l’interprète d’œuvres du répertoire classique : la Rhapsody in blue de Gershwin en 1996, mais également des concertos pour piano de Mozart, Bernstein, Prokofiev, Chostakovitch et Rachmaninov. Il est par ailleurs compositeur : on lui doit plus de trois cents œuvres, la plupart pour son ensemble, No Name Horses, mais également une symphonie et un concerto pour piano. En 2014, Alan Gilbert et le New York Philharmonic l’ont invité pour une tournée à travers le monde. Il s’est ensuite produit avec cet orchestre au Lincoln Center de New York en 2014 et en 2017. Cette saison, Makoto Ozone se produit en compagnie de l’Orchestre Philharmonique de Radio France dirigé par Lahav Shani, le Detroit Symphony Orchestra dirigé par Leonard Slatkin et l’Orchestre symphonique d’Hiroshima dirigé par Christian Arming.

Makoto Ozone

Bienvenidos

Makoto Ozone (piano)

Album "Bienvenidos"

VERVE 2003

Sergueï Rachmaninov

Rhapsodie sur un thème de Paganini opus 43

BIS : Maurice Ravel

Ma Mère L’Oye (extraits)

Makoto Ozone et Lahav Shani (piano à 4 mains)

Invité #2 : Lahav Shani (pianiste et chef d'orchestre)

Fils du chef de chœur israélien Michael Shani, Lahav Shani commence l’apprentissage du piano à l’âge de six ans. Il intègre par la suite l’école de musique Buchmann-Mehta de Tel Aviv dans la classe d’Arie Vardi, puis la Hochschule für Musik Hanns Eisler de Berlin, où il se forme auprès de Fabio Bidini pour le piano et Christian Ehwald pour la direction. Il reçoit par ailleurs l’enseignement de Teddy Kling, contrebassiste et musicien de l’Orchestre philharmonique d’Israël. En 2010, il se joint par exemple à la tournée asiatique, y participant tour à tour comme pianiste soliste, contrebassiste et assistant du chef. Longtemps invité à diriger l’Orchestre philharmonique d’Israël, Lahav Shani en a récemment été nommé directeur musical. Depuis sa victoire au Concours international de direction Gustav-Mahler de Bamberg en 2013, Lahav Shani a collaboré avec de nombreux orchestres en Europe et dans le monde. En septembre 2018, Lahav Shani a également pris la direction musicale de l’Orchestre philharmonique de Rotterdam.

Louise Farrenc

Presto (4), Trio pour flûte traversière, violoncelle et piano en mi mineur op. 45

Eyal Ein-Habar (flûte)

Adi Tal (violoncelle)

Lahav Shani (piano)

MERIDIAN 2018

Invité #3 : Edgar Moreau (violoncelliste)

, © Radio France / Laura Jachymiak

Après ses études au CNSMD de Paris auprès de Philippe Muller, Edgar Moreau étudie à la Kronberg Academy auprès de Frans Helmerson. Il se produit avec l’Orchestre philharmonique de Moscou, le Sinfonia Iuventus Orchestra (sous la direction de Krzysztof Penderecki), l’Orchestre du Théâtre Mariinsky (dirigé par Valery Gergiev), l’Orchestre Simon Bolivar de Caracas, l’Orchestre philharmonique de Saint-Pétersbourg, l’Orchestre de la Suisse romande, l’Orchestre du Capitole de Toulouse, l’Orchestre National de France, etc., dans des salles de concert telles que le Théâtre Mariinsky de Saint-Pétersbourg, la Philharmonie de Berlin, le Musikverein de Vienne, parmi bien d’autres, ainsi que dans de très nombreux festivals en France et dans le monde. En formation de chambre, il a joué avec Khatia Buniatishvili, Renaud Capuçon, Frank Braley, Nicholas Angelich, Gérard Caussé, Paul Meyer, David Kadouch, Jean-Frédéric Neuburger, les Quatuors Talich, Pražák, Ébène, Modigliani, etc. Soutenu par la Fon - dation d’entreprise Safran pour la musique, Edgar Moreau a publié en 2014 son premier album chez Erato, « Play » et joue un violoncelle David Tecchler de 1711.

Mstislav Rostropovitch

Humoresque op. 5

Edgar Moreau (violoncelle)

Pierre-Yves Hodique (piano)

ERATO 2014

Concert #2

Richard Strauss

Don Quichotte variations fantastiques sur un thème de caractère chevaleresque, opus 35

Makoto Ozone piano

Edgar Moreau violoncelle

Jean-Philippe Kuzma violon

Catherine De Vençay violoncelle

Orchestre Philharmonique de Radio France

Ji-Yoon Park violon solo

Christophe Gaugué alto solo

Lahav Shani piano et direction

Pour aller plus loin