Rachmaninov et Chostakovitch par l'Orchestre National de France dirigé par Neeme Järvi

Concert #1

Sergueï Rachmaninov

Symphonie n°1

Invité : Neeme Järvi (chef d'orchestre)

Né en 1937 à Tallinn (Estonie), Neeme Järvi est chef principal du Residentie Orkest (La Haye), chef d’orchestre lauréat et conseiller artistique de l’Orchestre symphonique du New Jersey, directeur musical émérite de l’Orchestre symphonique de Detroit, chef principal émérite de l’Orchestre symphonique de Göteborg, premier chef invité du Japan Philharmonic Orchestra et chef lauréat du Royal Scottish National Orchestra. Depuis septembre 2010, il est le directeur musical de l’Orchestre symphonique national d’Estonie. Durant sa longue et fructueuse carrière, il a dirigé les orchestres les plus prestigieux et gravé plus de 400 disques pour Deutsche Grammophon, Chandos, BRI, Orfeo, EMI et BMG, ainsi que pour le label indépendant du Detroit Symphony Orchestra. Outre un certain nombre d’opéras, il a enregistré l’intégrale des symphonies de Wilhelm Stenhammar, Hugo Alfvén, Niels Gade, Carl Nielsen, Sibelius, Brahms, Franz Schmidt, Martinů, Dvořák, les ballets intégraux de Tchaïkovski, des œuvres des compositeurs estoniens Arvo Pärt et Eduard Tubin, de Glazounov, Prokofiev et Chostakovitch et beaucoup d’autres. Neeme Järvi et l’Orchestre symphonique de Göteborg ont reçu un Grammy suédois pour leur enre gistrement, d’Aurora, musique de l’Extrême-Nord. Il a dirigé Tchaïkovski et Chostakovitch le 10 novembre 2016, et un programme Chostakovitch le 9 novembre 2017 à la tête de l’Orchestre national de France

Sergueï Taneiev

Gavotte, Suite de concert op. 28

Lydia Mordkovitch (violon)

Orchestre national royal d’Ecosse

Neeme Järvi (direction)

CHANDOS 2008

Nikolaï Rimisky Korsakov

Allegro animato, Fantaisie sur des thèmes russes op. 33

Lydia Mordkovitch (violon)

Orchestre national royal d’Ecosse

Neeme Järvi (direction)

CHANDOS 2008

Concert #2

Dimitri Chostakovitch

Symphonie n°6

Orchestre National de France

Neeme Järvi direction

Après-concert

Bohuslav Martinu

Spalicek H. 214, Suite n°2 (Danse des diables, Le patron capricieux du cordonnier, Le marché - danse du bourdon, Le Sauvetage de la princesse : dans la ville noire, la princesse malheureuse, la bataille entre le papillon et le géant, Danse des jeunes dames d'honneur et des jeunes paysannes, Dans le château hanté, Dans le sac magique)

Orchestre symphonique d'Etat d'Estonie

Neeme Järvi (direction)

Chandos 2016

