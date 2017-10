Musica 2017 : le Quatuor Danel et Henri Demarquette jouent Beethoven, Ligeti et Bruno Mantovani

Concert donné le 03 octobre 2017 à la Salle de la Bourse de Strasbourg dans le cadre du Festival Musica 2017

♫ ♪ Programme du concert

Ludwig van Beethoven (1770-1827)

Quatuor à cordes n° 16 en fa majeur opus 135 (1826)

I. Allegretto

II. Vivace

III. Lento assai, cantante e tranquillo

IV. « Der schwer gefaßte Entschluß » (Grave, Allegro, Grave ma non troppo tratto, Allegro)

Quatuor Danel

György Ligeti (1923-2006)

Sonate pour violoncelle seul (1948-1953)

I. Dialogo. Adagio, rubato, cantabile

II. Capriccio. Presto con slacio - Sostenuto - Presto

Henri demarquette, violoncelle

Bruno Mantovani (1974-)

Quintette pour deux violons, alto et deux violoncelles (2016)

création mondiale, co-commande ProQuartet / TivoliVredenburg Utrecht /

Muziekgebouw Amsterdam / Festival Musica

Henri demarquette, violoncelle et Quatuor Danel





Quatuor Danel :

Violon, Marc Danel, Gilles Millet

Alto, Vlad Bogdanas

Violoncelle, Yovan Markovitch

Henri Demarquette, violoncelle

▒ Après - Concert ▒

Invité : Guillaume Kosmicki

Björk (née en 1965)

Ancestors

Björk, voix

Tanya Tagaq, chant inuit

Enr. 2004

« Medulla »

Elektra 62985-2

Samuel Sighicelli (né en 1972)

Marée noire – II. L’Intelligence pétrolifère

Samuel Sighicelli, électronique

Enr. 2005

D’autres cordes DAC 111

Marco Stroppa (né en 1959)

Miniature estrose, Libro primo – III. Moai (dazzling, hieratic)

Florian Hoelscher, piano

Enr. 2002 (Cologne)

« Miniature estrose »

Stradivarius STR 33713

Martin Matalon (né en 1958)

Traces VII pour soprano et électronique

Donatienne Michel-Dansac, voix

Olivier Pasquet, électronique

Enr. 2008

Martin Matalon « Traces »

Sismal Records SR005

George Benjamin (né en 1960)

Written on Skin – Partie I scène 6 – Agnès et le garçon

Barbara Hannigan, soprano (Agnès)

Bejun Mehta, haute-contre (Le garçon)

Orchestre de chambre Mahler

George Benjamin, direction

Enr. 2013

George Benjamin « Written on Skin »

Nimbus NI 5885/6

Thomas Adès (né en 1971)

Asyla – III. Ecstasio

City of Birmingham Symphony Orchestra

Simon Rattle, direction

Enr. 1998 (Birmingham, concert)

Thomas Adès « Asyla »

EMI Classics 5 56818 2