Purcell : Anthems & Fantazias par les Collegium Vocale Gent et Capriccio Stravagante dirigés par Skip Sempé

Concert donné le 26 septembre 2016 en l'Eglise Saint-Louis-en-l'Ile, à Paris, dans le cadre du Festival Terpsichore 2016.

Henry Purcell

Rejoice in the Lord alway (Teh Bell anthem) Z 49

Henry Purcell

Anthems et Fantazias :

Pavane à 3 en la mineur Z 749

Remember not Lord our offence Z 50

Fantazia n°8 a 4 en ré mineur Z 739 "22 June"

Psaume 122 "I was glad" Z 19

Ait for the flute

Fantazia n°11 a 4 en sol Maj. Z 742 "18 August"

Psaume 102 "Hear my prayer O Lord" Z 15

Fantazia a 5 sur une note en fa Maj. Z 745

Henry Purcell

My beloved spake Z 28

Henry Purcell

My heart is inditing of a good matter Z 30

BIS

Jean-Sébastien Bach

La Passion selon Saint Jean BWV 245 (extrait) :

Choral "Ach Herr lass dein lieb Engelein" (2ème partie)

Collegium Vocale Gand

Capriccio Stravagante

Skip Sempe, direction