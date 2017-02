Programme tout J.S. Bach par I Barocchisti et le Choeur de la Radio Suisse Italienne, dirigés par Diego Fasolis

Concert donné le 28 mars 2016 à l'Auditorium Stelio Molo de Lugano en Suisse

Bach l’italien !

Pendant ces premières années d’écriture, le jeune Bach ne s’est principalement intéressé qu’à la musique pour clavier (orgue et clavecin). Puis aux alentours des années 1713, il découvre le concerto, forme italienne par excellence, sous la plume de Corelli, d’Albinoni ou de Torelli, dont les partitions circulent en Allemagne à cette époque. Il commence par transcrire (ou plutôt par réduire pour le clavier seul) un certain nombre de ces concertos. C’est d’ailleurs à cette époque qu’il compose son Concerto italien. A partir de 1717, il est engagé à Köthen, comme maître de chapelle à la cour du prince Léopold d'Anhalt-Köthen où il a en charge tout la musique de l’ordinaire du Prince et de sa cour. Il se met alors à écrire des concertos pour plusieurs instruments.

On ne sait pas exactement à quelle période il a composé chacun des Six Concertos pour plusieurs instruments surnommés « Concertos brandebourgeois » à cause de la dédicace que portait l’édition de ces six concertos au Margrave Christian Ludwig de Brandebourg. On sait simplement que Bach les adressa au Margrave en mars 1721, mais on peut entendre encore, dans la virtuosité des instruments solistes, la marque de fabrique qui était celle de la musique italienne qui avait influencé le jeune Jean-Sébastien Bach dix ans auparavant.

Programme du concert

Jean Sébastien Bach :

- Concerto Brandebourgeois n°2 en Fa Majeur BWV 1047

- Cantate BWV 6 Bleib bei uns, denn es will Abend werden

- Cantate BWV 66 Erfreut euch, ihr Herzen

Bis :

- Cantate BWV 52 Falsche Welt dir trau ich nicht (extrait)

Dorothée Mields, soprano

Diana Haller, mezzosoprano

Michael Laurenz, ténor

Klaus Mertens, basse

I Barocchisti

Choeur de la Radio Suisse Italienne

Diego Fasolis, direction

Après-concert

Anonyme

Tre Fontane

Ensemble La Fonte Musica

Michele Pasotti, luth et direction

Alpha

Niccolo da Perugia

Qual Perseguita dal suo servo danne

Ensemble La Fonte Musica

Michele Pasotti, luth et direction

Alpha

François Devienne

Concerto pour flûte no 7 en mi mineur : Allegro

Patrick Gallois, flûte

Orchestre de Chambre de Suède

Naxos

Livre d'orgue de Montréal

Hymne Adoremus triumphantem

Hélène Dugal, orgue

Ensemble Gilles Binchois

Dominique Vellard, direction

Hortus

Domenico Cimarosa

Il Maestro di Cappella

Sinfonia

Aria : Questo è il passo dei violini

Riccardo Novaro, baryton

Il Giardino Armonico

Giovanni Antonini, direction

Alpha