Sentimentalisme slave par Nikolaï Lugansky et l'Orchestre National de France dirigés par Emmanuel Krivine

Concert #1

Modeste Moussorgski

La Khovantchina (ouverture)

Sergueï Rachmaninov

Concerto pour piano et orchestre n°2

Invité Nikolaï Lugansky (pianiste)

Né à Moscou en 1972, Nikolai Lugansky, a été désigné, par celle qui fut son mentor, Tatiana Nikolaïeva, comme le digne héritier de la grande école des pianistes russes. Fils de deux scientiques, il apprend le piano à l’âge de cinq ans et entre à sept ans à l’École centrale de musique de Moscou. Sa carrière est définitivement lancée lors de la tournée qu’il effectue en 1996 avec l’Orchestre du Théâtre Mariinski (ex- Kirov) et Valery Gergiev. Il se produit sous la direction notamment de Gennadi Rozhdestvenski, Vladimir Spivakov, Evgeni Svetlanov, et donne des concerts de musique de chambre avec le violoniste Vadim Repin, les violoncellistes Mischa Maisky et Alexandre Kniazev. En 2004, il vient jouer en France, à la Grange de Meslay, au Festival de Radio France et Montpellier et à la Roque d’Anthéron. Son répertoire est vaste, de Bach à Debussy, en passant par Mozart, Beethoven, Liszt, et bien sûr les compositeurs russes, Tchaïkovski, Rachmaninov, Prokofiev et Scriabine. Depuis 1998, il enseigne au Conservatoire de Moscou. En 2007, il devient l’assistant de Serguei Dorenski. Passionné de jeu d’échecs, il remporte, en 2002, le Premier Prix du Championnat d’échecs des musiciens de Moscou. Nikolai Luganski a notamment enregistré la Grande sonate opus 37a et Les Saisons opus 37b de Tchaïkovski (Naïve). Fréquemment invité par Radio France, il a interprété le Premier Concerto pour piano et orchestre de Brahms le 1er décembre 2016 en compagnie de l’Orchestre National de France dirigé par Dima Slobodeniouk.

Sergueï Rachmaninov

20 Variations sur un thème de Corelli op. 42 (Thème, Variations 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)

Nikolaï Lugansky (piano)

Sergueï Rachmaninov

Variation n°22, 20 Variations sur un thème de Chopin op. 22

Nikolaï Lugansky (piano)

Concert #2

Anton Dvořák

Symphonie n°8

Nikolaï Lugansky piano

Orchestre National de France

Emmanuel Krivine direction

Après-concert

Avec Didier de Cottignies, délégué artistique de l'Orchestre national de France

Claude Debussy

Prélude, Suite bergamasque

Nikolaï Lugansky (piano)

Harmonia Mundi 2018

