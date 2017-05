Bach père et fils par les solistes de Pulcinella et la Petite Bande

1 - Concert donné le 25 juillet 2016, Salle Pasteur du Corum de Montpellier, dans le cadre du Festival de Radio France Occitanie Montellier

Jean-Sébasien Bach

Sonate pour deux violons et basse continue en ut Maj. BWV 1037

Sonate pour viole de gambre et clavecin obligé n°1 en sol Maj. BWV 1027

Sonate en trio pour 2 violons et basse continue n°3 en rémineur BWV 527

Sonate pour viole de gambe et clavecin obligé n°2 en ré Maj. BWV 1028

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonate en trio en ut mineur Sanguineus et Melancholicus Wq 161

Solistes de l'Ensemble Pulcinella :

Thibault Noally, violon

Nicolas Mazzoleni, violon

Francesco Corti, clavecin

Ophélie Gaillard, violoncelle et direction

2 - Concert donné le 14 décembre 2016 à la Salle Gaveau, à Paris

Jean-Sébastien Bach

Concerto Brandebourgeois n°6 en si bémol Maj. BWV 1051

Concerto Brandebourgeois n°5 en ré Maj. BWV 1050

La Petite Bande :

Barthold Kuijken, flûte traverso

Benjamin Alard, clavecin

Sara Kuijken, violon

Ortwin Lowyck, violon

Makoto Akatsu, violoncelle da spalla

Sigiswald Kuijken, violoncelle da spalla et direction